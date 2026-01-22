降血壓藥等傳短缺 卓榮泰指示協調資源穩定供應

（中央社記者賴于榛台北22日電）近日傳出抗凝血劑、降血壓藥等6項藥品恐有短缺風險，行政院長卓榮泰今天指示，藥品供應是醫療量能的重要一環，不論是高血壓用藥或抗凝血藥物，皆攸關民眾健康，請行政院政務委員陳時中與衛福部協調各方資源，確保藥品穩定供應，

過年前傳缺藥風險，包括抗凝血劑、降血壓藥等6項藥品受影響。衛福部食藥署昨天表示，其中1項屬必要藥品，廠商未在供應不穩6個月前通報將調查，如情節重大或再犯，將開罰新台幣6萬元到30萬元。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，藥品供應是醫療量能的重要一環，不論是高血壓用藥或抗凝血藥物，皆攸關民眾健康，請衛福部持續與國內外藥廠、藥商協調，確保藥品穩定供應，也請國內各藥局在供應上保持穩定，讓民眾能夠得到必要且安全的醫療保障，衛福部也要及早啟動預防機制，適時有效因應。

針對藥品短缺通報系統，卓榮泰表示，若業者未依規定辦理，應再強力要求，而若涉及違法情事，就務必依法處理，確保藥品供應穩定，絕不容許有任何差錯。

除要求衛福部全面因應，卓榮泰也請陳時中協調各方資源，確保藥品能充分供應。（編輯：張均懋）1150122