降血糖吃苦瓜、喝苦瓜茶有效？醫揭保健食品「3大迷思」建議這樣選
糖尿病已成為新國病，每10人就有1人罹患，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理，希望維持健康體質，許多人嘗試苦瓜、肉桂粉、秋葵水相關製品，或醋漬大蒜等不同民間偏方，希望藉由自然的方式促進新陳代謝調整體質。但醫師指出，亂吃來源不明的保健食品，可能將有害物質吃下肚，提醒切勿落入3大迷思。
代謝疾病、糖尿病成現代文明病
隨著現代人的生活型態常久坐、工作壓力大、飲食不均衡以及作息紊亂等問題日漸普遍，代謝問題和糖尿病風險也持續攀升。根據衛生福利部國民健康署資料顯示，20～64歲成人中，代謝症候群盛行率約24.8%，即每4人就有1人。此外，國際糖尿病聯盟（IDF）最新報告也指出，台灣約有259萬名成人罹患糖尿病，盛行率高達10.7%，換算每10人就有1人。
中山醫學大學附設醫院家庭醫學部主治醫師林家揚表示，然而，為了維持健康體質與穩定代謝，許多人開始尋求各種「食療」來調理，舉例來說：以為吃苦瓜相關保健食品就能有效降血糖。診間曾有糖友全然聽信苦瓜能控制血糖，因此每天食用大量山苦瓜、喝苦瓜茶，就以為不用進行適當的運動與飲食控制，反讓血糖數值更不穩定。
常見選購保健食品「3大迷思」
林家揚說明，許多民眾認為「食療勝於藥療」，希望透過飲食或保健食品來取代藥物，對身體傷害較低，不過事實上，目前尚無任何食品效果證實能完全取代藥物的療效。若本身有慢性病者，聽信傳言服用未經科學實證的保健品，更可能造成健康危害。民眾選擇保健食品時常見3大迷思：
迷思1：以為保健食品屬食品劑量越高越好？
臨床上常見不少患者因擔心藥物可能帶來副作用，寧可花費大量金錢購買保健食品，也不願第一時間尋求醫療協助，更有人為了補充特定營養素而過度攝取，直到身體出現不適才就醫。
雖保健食品屬於食品類別，但並非「劑量越高越好」，任何營養素都應適量補充，過量不僅無法增加效果，甚至可能造成身體負擔，與其盲目追求高劑量，更重要的是選擇正確、真正有科學證據支持的關鍵成分。
迷思2：忽略產品標示、未經查證就購買，傷身傷荷包
現代人生活忙碌、常外食，會因覺得缺乏某種營養素或身體不適而購買，而選購市場上琳瑯滿目的保健食品。然而，不少民眾缺乏正確選購知識，許多標榜「有益健康」的產品並未具備充分科學證據，容易被誇大或未經查證的健康宣稱誤導。
民眾應先看清楚產品標示再購買，可用來判斷成分、含量與安全性，若忽略標示或未查證就購買，恐在不知情下吃下不合格商品。
迷思3：聽信朋友介紹、坊間推薦，未考量是否適合自身情況
診間常聽患者分享因朋友、家人介紹而購入不少保健食品，或看到電視、電台廣告後就自行購買，未考量每個人的身體狀況及真正需求皆不同，甚至食用根本不適合自己的保健食品。建議購買前應先諮詢專業人士如醫師或營養師，以確食用的安全性與有效性。
林家揚提到，已有不少研究發現，有些保健食品的補充可以幫助維持血糖平衡，可達到輔助調節代謝作用，「若是糖友選用時，除了先諮詢主治醫師外，也必須維持正規的藥物治療及飲食控制，再搭配血糖的監測，才能讓保健食品發揮功用。」千萬不要不吃藥，以為只靠保健食品就有效，反而本末倒置。
開業中西醫診所院長陳韜名表示，在食品安全日益受到重視的時代，民眾在購買保健食品時必須格外謹慎，若想維持代謝平衡，應以科學管理為原則，選擇已獲得國家級或國際級官方機構所頒發的品質或安全認證（如SNQ國家品質標章、美國FDA認可）的產品，並配合專業疾病治療，以規律運動、生活作息、飲食管理為輔助，才能精準又安心地照護健康。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
糖尿病友可以運動嗎？如何避免低血糖？醫揭「1類人」嚴重恐脫水
保健食品真的有療效？圖解「4種類型」別搞混：唯有「1種」能保健
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為降血糖吃苦瓜、喝苦瓜茶有效？醫揭保健食品「3大迷思」建議這樣選
其他人也在看
亞東醫院攜手訊聯生技 再生醫療輔助提供糖尿病足治療新選擇
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導 台灣糖尿病患者超過250萬人，其中約15％一生中可能發生足部潰瘍，每5位糖尿病足患者就有1人面臨截肢風險。面對困難照護的傷口，亞東醫院與訊聯生技攜手，首創將脂肪幹細胞治療與PRP（自體血小板生長因子）整合治療。59歲電子業主管陳女士，原本足跟傷口潰爛如半個棒球大、深可見骨，甚至被建議接受膝下截肢手術。亞東醫院...匯流新聞網 ・ 2 小時前
「AADC」罕病治療藥一劑1億元納健保 單價刷新紀錄
（中央社記者沈佩瑤台北2025年11月28日電）衛福部今天公告12月將上路新制，包括罕病AADC缺乏症基因治療藥物納入健保暫予支付，終生僅需施打一次但要價高達新台幣1億元，第1年使用人數13人，寫下給付單價最高紀錄。罕病「芳香族L-胺基酸脫羧基(酉每)（AADC）缺乏症」過去無藥可治，嬰兒剛出生時也許看不出異狀，等到3、4個月大就會開始出現包括嚴重發展遲緩、動眼危象、低張力及四肢運動異常、自律神經失調、睡眠問題、情緒障礙等症狀，兒童時期就可能因併發症死亡，往往來不及長大。根據台大醫院新生兒篩檢統計，台灣約每3萬人中有1名個案。台大醫院基因醫學部醫師胡務亮團隊自2007年開始研發AADC缺乏症基因治療藥物，後技轉給美國藥廠，從研發到臨床試驗，一手由台大醫院主導，並在台灣進行，為台灣新藥發展的重要突破。衛福利部今天公布即將上路的12月新制，全是藥品給付新規定，共3項藥物，包括轉移性胰腺癌成人病人的第一線治療藥物、停經後轉移性乳癌病人治療藥物以及AADC缺乏症治療藥物。健保署指出，12月1日藥品給付規定公告生效，公告暫予支付含eladocagene exuparvovec成分藥品Upstaz中央社財經 ・ 1 小時前
承億酒店榮獲2025食尚玩家旅宿大賞《超豪華服務大獎》
承億集團旗下首間五星級「承億酒店」於2025食尚玩家旅宿大賞中榮獲「超豪華服務大獎」，以全台唯一的私家遊艇、高空懸挑透明無邊際泳池，以及全亞洲唯一與圖書館共構等指標性亮點，展現五星級城市度假酒店的極致規格。館內自備13間主題餐廳、頂級SPA、高空健身房等完善設施，結合港景視野、城市景觀與文化氛圍，打造浮誇奢華與細緻服務並存的獨特體驗，成為評審與旅客心中的年度奢華旅宿標竿。中時財經即時 ・ 1 小時前
等待30年！屏東崁頂終於有大型超市了 全聯偏鄉版圖再進2鄉鎮
鄉民敲碗，全聯聽到了！屏東縣崁頂鄉親期盼30年，終於有大型連鎖超市進駐，全聯崁頂中正門市於11月28日試營運、12月3日正式開幕，「老人村」嘉義鹿草鄉今年底也將迎來首間全聯；另外，IKEA快閃店將進駐家樂福天母店，11月28日試營運、11月29日開幕，販售近200項家飾和美食，預計開設3個月。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
子瑜出道前「露腰熱舞」畫面曝！恩師見1幕「秒選她站C位」
娛樂中心／周希雯報導南韓女團TWICE上週末首度來台開唱，這也是台灣成員周子瑜出道10年首次「回家演出」，從民間到政府都火力全開應援；子瑜在台上一字一句說出想家心想，更令台下觀眾哭成一片。對此，曾是子瑜舞蹈恩師的藝人嘻小瓜（謝紹宸），就憶起13年前帶子瑜踏入舞蹈世界的回憶，自豪表示「我可以大聲地說——是我先看到的！」民視 ・ 1 天前
鄉民敲碗！屏東崁頂30年來首家超市全聯來了
鄉民敲碗，全聯聽到了！全聯福利中心今天正式進入屏東縣崁頂鄉開店，持續深入偏鄉設點，讓偏鄉居民也能享有便利的購物服務，也成為30年來首家進入屏東崁頂開店的大型連鎖超市。全聯表示，屏東縣崁頂鄉過去30年來無大型傳統菜市場，更無連鎖超市，居民採買多仰賴前往東港或潮州，往返不便，在崁頂鄉長廖國富積極洽談下，自由時報 ・ 6 小時前
翁日吞20顆保健品 醫胃鏡一照食道出事了
[NOWnews今日新聞]一名70歲老翁為了保養身體，每天服用20多顆保健品，卻發生胸痛、吞嚥不適，就醫檢查發現食道中段潰瘍。醫師提醒，不論是服藥、吃保健食品，都是要追求健康，在吃的過程中要注意吃的方...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
彰化酒駕男連續肇逃釀2傷 警依法送辦
（中央社記者鄭維真彰化27日電）彰化縣胡姓男子昨天晚間涉嫌酒後駕車，於員林市連撞2輛自小客車後肇逃，行經溪湖鎮員鹿路時又撞到1輛機車後逃逸，致2人受傷；肇事駕駛今天到案說明，全案依公共危險等罪嫌送辦。中央社 ・ 1 天前
詹惟中遭批算命完全不準！只聊13分鐘「收費5800元」反擊了
娛樂中心／周希雯報導知名命理師詹惟中，近日因評論日本首相高市早苗長相「尖嘴猴腮、刻薄無福」被炎上，他緊急刪文道歉並解釋是指「面容瘦削、嘴尖、臉頰無肉」，強調未來會更加注意用詞。不過，他近期又被爆算命結果完全不準，稱詹惟中收費5800元、承諾視訊30至40分鐘，結果當天只講了13分鐘就結束，還不斷推銷風水服務，令顧客痛批「覺得我被騙了」。對此，詹惟中親上火線回應，強調客人若覺得不準可要求退費或重算，「我算命很少不準的，被說算不準我會很愧疚」。民視 ・ 1 小時前
臺灣跨領域團隊建置AI智慧預測系統 助攻代謝與心血管疾病防治
【健康醫療網／記者陳靖安報導】根據衛生福利部調查，國人成人的過重與肥胖率已經超過五成，而20歲以上人口糖尿病的盛行率則高達12.8%。冠狀動脈疾病（CAD）則是造成心血管死亡的首要原因，每年奪走超過萬人的生命。這些數據反映出臺灣在代謝疾病與心血管疾病領域的挑戰格外嚴峻，突顯建立早期預測與個人化防治系統的急迫性。對此，國家衛生研究院、基隆長庚醫院、宏碁與陽明交通大學自109年起共同推動「智慧預測系統之建置」計畫，透過跨領域的整合，運用AI智慧分析結合基因體、代謝體與腸道菌相等多重資料，逐步打造專屬於臺灣族群的精準醫療平台。 AI演算建立模型 合併腸道菌可及早辨識高風險族群 臺灣研究團隊以本土族群為主體，首次在國際上提出「腸－腎軸」與「基因－脂質－心血管疾病」的跨體學機制。在糖尿病患者常見且致命的併發症糖尿病腎病變研究中，研究團隊納入990位受試者，涵蓋健康人、糖尿病患者、慢性腎臟病（CKD）以及糖尿病腎病變患者，藉由AI演算法進行整合分析，建立準確率高達七成以上的疾病分類模型，並揭示13種與腎功能相關的菌群。若將腸道菌檢測與AI模型應用於臨床，或可即早辨識出高風險族群，並以飲食調整、益生健康醫療網 ・ 22 小時前
膝腫痛以為退化性關節炎？檢查竟是「骨結核病變」！醫：膝蓋痛別拖
74歲賴先生長期受左膝腫痛困擾，原以為只是退化性關節炎，於是前往台中慈濟醫院就醫。醫師抽取關節液檢查後發現是非典型細菌感染，進一步安排住院並多科會診，最後確診為「肺外結核感染」引起的骨結核病變。醫師提醒，膝蓋疼痛不要拖延，要找出病灶以免得不償失。優活健康網 ・ 1 天前
經濟成長可望破6% 11月消費信心與房市指標同步回升
（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天發布11月消費者信心指數（CCI）總指數為64.65點，微升0.69點，分項指標多呈上升。中央大學台經中心執行長吳大任說明，關稅烏雲未散去，消費者信心偏向審慎，但因經濟出乎預期亮麗，和上半年相比，近幾個月表現已有回升。中央社 ・ 1 天前
北市不動產公會攜手刑事局 跑在防詐最前線
知名寵物貓「黃阿瑪的後宮生活」主角黃阿瑪，這回不只萌力滿點，更化身全民反詐吉祥物！台北市不動產仲介經紀商業同業公會攜手刑事警察局，於11月23日在總統府前凱達格蘭大道舉辦「2025台北市不動產仲介幸福台視新聞網 ・ 1 天前
誤以為退化性關節炎 7旬翁膝痛難行竟是「結核菌」感染
膝關節長期疼痛竟是結核菌感染所致！74歲賴姓男子左膝持續腫痛，幾乎無法行走，原以為只是退化性關節炎，經台中慈濟醫院關節中心主任周立展診斷，發現是結核菌侵襲關節造成的骨結核病變，經過治療後已恢復良好。中天新聞網 ・ 1 天前
華爾街日報：川普建議高市早苗 別在台灣議題刺激北京
華爾街日報：川普建議高市早苗 別在台灣議題刺激北京EBC東森新聞 ・ 1 天前
許采蓁批市府濫支經費使用 怒批市府藐視議會達到極致
記者吳文欽／高雄報導 高雄市議員許采蓁廿七日總質詢指出，議員針對預算或…中華日報 ・ 22 小時前
網傳「北榮革命療法讓糖友奇蹟康復」是AI假醫師影片
網傳影片「糖尿病是細菌感染，北榮有革命療法讓糖友3個月奇蹟康復」？ AI生成的假醫師影片，宣揚錯誤致病機轉和治療方法 發佈：2025-11-28 更新：2025-11-28 報告編號：3919 查核記者：陳偉婷 責任編輯：陳偉婷 發佈：2025-11-28 報告編號：3919 記者：陳偉婷、責任編輯：陳偉婷 Yuotube近期出現影片宣稱北榮和台大醫院發現糖尿病致病元兇，且以革命性細菌療法可奇蹟治癒。這是AI生成影片，涵蓋大量虛構資訊，北榮與台大台灣事實查核中心 ・ 1 小時前
別花冤枉錢！狂吃保健食品恐弄壞身體 醫揭「3大常見」錯誤行為
糖尿病已成為新國病之一，據統計全台破250萬人罹患，約每10人就有1人，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理，不過醫師也提醒，坊間偏方有些可能是錯誤且不實，並列出忽略產品標示等常見三大錯誤，若長期使用恐增加其他疾病風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
小小喵星人驚魂記 動保員聯手里長助5奶貓重回媽媽懷抱
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市政府動保處，接獲新莊區集賢里長楊祐全通報，有里民在新莊區銘德街附近，撿到5隻小奶貓。動保處表示，獲報後第一時間就請楊姓里長，先給奶貓適當的遮蔽以確保安全，後來貓媽媽回來叼走所有的孩子。動保處提醒，如在街頭上看到小貓，可能只是因母貓出外覓食時，小貓想找媽媽而自行跑出，請先別急著帶走牠們，或許心急如焚的貓媽媽，也正...匯流新聞網 ・ 22 小時前
興櫃生技家族再添神兵 藥祇生醫登錄首日飆逾倍漲幅
生技股興櫃新兵前仆後繼，光11月就有五檔登錄，從首家聚焦數位健康與糖尿病照護方案的慧康生技*-KY（7851）、浩鼎（4174）旗下小金雞鼎晉生技（7876），以及國內第三大水晶體供應商科明（7881）到今（27）日以每股參考價120元登錄興櫃的藥祇生醫（7878），興櫃生技家族人丁愈來愈興旺。中時財經即時 ・ 1 天前