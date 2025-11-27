降血糖吃苦瓜、喝苦瓜茶有效？醫揭保健食品「3大迷思」建議這樣選

糖尿病已成為新國病，每10人就有1人罹患，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理，希望維持健康體質，許多人嘗試苦瓜、肉桂粉、秋葵水相關製品，或醋漬大蒜等不同民間偏方，希望藉由自然的方式促進新陳代謝調整體質。但醫師指出，亂吃來源不明的保健食品，可能將有害物質吃下肚，提醒切勿落入3大迷思。







代謝疾病、糖尿病成現代文明病



隨著現代人的生活型態常久坐、工作壓力大、飲食不均衡以及作息紊亂等問題日漸普遍，代謝問題和糖尿病風險也持續攀升。根據衛生福利部國民健康署資料顯示，20～64歲成人中，代謝症候群盛行率約24.8%，即每4人就有1人。此外，國際糖尿病聯盟（IDF）最新報告也指出，台灣約有259萬名成人罹患糖尿病，盛行率高達10.7%，換算每10人就有1人。

中山醫學大學附設醫院家庭醫學部主治醫師林家揚表示，然而，為了維持健康體質與穩定代謝，許多人開始尋求各種「食療」來調理，舉例來說：以為吃苦瓜相關保健食品就能有效降血糖。診間曾有糖友全然聽信苦瓜能控制血糖，因此每天食用大量山苦瓜、喝苦瓜茶，就以為不用進行適當的運動與飲食控制，反讓血糖數值更不穩定。





常見選購保健食品「3大迷思」



林家揚說明，許多民眾認為「食療勝於藥療」，希望透過飲食或保健食品來取代藥物，對身體傷害較低，不過事實上，目前尚無任何食品效果證實能完全取代藥物的療效。若本身有慢性病者，聽信傳言服用未經科學實證的保健品，更可能造成健康危害。民眾選擇保健食品時常見3大迷思：

迷思1：以為保健食品屬食品劑量越高越好？

臨床上常見不少患者因擔心藥物可能帶來副作用，寧可花費大量金錢購買保健食品，也不願第一時間尋求醫療協助，更有人為了補充特定營養素而過度攝取，直到身體出現不適才就醫。

雖保健食品屬於食品類別，但並非「劑量越高越好」，任何營養素都應適量補充，過量不僅無法增加效果，甚至可能造成身體負擔，與其盲目追求高劑量，更重要的是選擇正確、真正有科學證據支持的關鍵成分。

迷思2：忽略產品標示、未經查證就購買，傷身傷荷包

現代人生活忙碌、常外食，會因覺得缺乏某種營養素或身體不適而購買，而選購市場上琳瑯滿目的保健食品。然而，不少民眾缺乏正確選購知識，許多標榜「有益健康」的產品並未具備充分科學證據，容易被誇大或未經查證的健康宣稱誤導。

民眾應先看清楚產品標示再購買，可用來判斷成分、含量與安全性，若忽略標示或未查證就購買，恐在不知情下吃下不合格商品。

迷思3：聽信朋友介紹、坊間推薦，未考量是否適合自身情況

診間常聽患者分享因朋友、家人介紹而購入不少保健食品，或看到電視、電台廣告後就自行購買，未考量每個人的身體狀況及真正需求皆不同，甚至食用根本不適合自己的保健食品。建議購買前應先諮詢專業人士如醫師或營養師，以確食用的安全性與有效性。

林家揚提到，已有不少研究發現，有些保健食品的補充可以幫助維持血糖平衡，可達到輔助調節代謝作用，「若是糖友選用時，除了先諮詢主治醫師外，也必須維持正規的藥物治療及飲食控制，再搭配血糖的監測，才能讓保健食品發揮功用。」千萬不要不吃藥，以為只靠保健食品就有效，反而本末倒置。

開業中西醫診所院長陳韜名表示，在食品安全日益受到重視的時代，民眾在購買保健食品時必須格外謹慎，若想維持代謝平衡，應以科學管理為原則，選擇已獲得國家級或國際級官方機構所頒發的品質或安全認證（如SNQ國家品質標章、美國FDA認可）的產品，並配合專業疾病治療，以規律運動、生活作息、飲食管理為輔助，才能精準又安心地照護健康。

糖友如何正確挑選保健食品？









本文授權轉載自《優活健康網》，原文為降血糖吃苦瓜、喝苦瓜茶有效？醫揭保健食品「3大迷思」建議這樣選