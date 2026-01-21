降血糖救星出爐！醫點名「超市3平價食材」：蓮藕降膽固醇、血壓

記者鄭玉如／台北報導

蓮藕、山藥、牛蒡是天然降血糖三寶。建議納入日常飲食，有助於促進排便，控制血糖並維持健康體態。（圖／pixabay）

超市常見食材也能控制血糖。營養功能醫學醫師劉博仁提到，蓮藕、山藥、牛蒡是天然的降血糖三寶，還有助於消化，他曾收治一名體態偏胖的女性，原本有貧血問題，她聽取建議食用蓮藕3個月後，貧血與排便狀況明顯改善，體態也順利瘦下來。

劉博仁在健康節目中分享，蓮藕、山藥、牛蒡富含膳食纖維，有助於減緩血糖上升速度。以蓮藕為例，含有豐富的維生素C與單寧酸，能夠降低膽固醇及血糖，且鉀含量高，幫助排鈉、降血壓，對血糖異常合併高血壓的人特別有益，建議納入日常飲食。

山藥則含維生素B1、B2，促進血中葡萄糖的代謝，水溶性纖維可延緩胃排空，控制飯後血糖，也有助消化；牛蒡富含多種多酚，具抗氧化作用，提升肝臟代謝與解毒，促進血糖與血脂代謝。

劉博仁分享案例，一名女性體型偏胖，患有貧血與子宮肌瘤問題。在採取建議改善肌瘤狀況後，持續食用蓮藕三個月，貧血與排便情況明顯改善，體態也順利瘦下來。蓮藕富含維生素C與鐵質，兩者能互相促進吸收，高纖維則有助腸道蠕動與排便，是改善體態與健康的理想食材。

