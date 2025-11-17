降血脂藥變「維他命S」！醫師為何自己吃，卻不一定建議你跟進？
許多心臟科醫師即使血脂完全正常，仍會服用降血脂藥。在美國，這顆藥被稱為「維他命S」，在台灣已流行近20年。醫師之間私下會比較誰的膽固醇數值更低，但面對希望效仿的健康人，醫師們的回答卻出現分歧，演變成一場「信仰」與「實證」的辯論。
心臟科醫師私下聊起彼此的低密度膽固醇（LDL）數值，就像一場比賽。一般人看抽血報告，血脂只求達標，但醫師們不僅能降到跟新生兒一樣只有20～30，有些人甚至能低至10以下。
在標榜抗老、回春的門診間，也開始有人花上萬自費注射長效型降血脂針劑，或是請醫師開每顆自費10元左右的降血脂口服藥，即使他們的LDL數值完全正常。
這股從國外吹向台灣的風潮，已經默默流行超過20年，降血脂藥的用途從治病走向「養生」，在心臟科醫療圈蔚為風行，讓許多人開始效仿。不過，到底該不該吃這顆藥，醫界還有得辯論。
美國東岸「維他命S」風潮席捲台灣！
一切要從2000年代初期說起。台北醫學大學名譽教授、北醫附醫心臟內科主治醫師陳肇文回憶，2005年左右他去美國東岸開會，美國心臟科醫師私下聊天時，已經把史它汀類 （Statin） 降血脂藥暱稱為「維他命S」。當地醫師因工作壓力大，為了積極保護心血管健康，認為即使血脂肪數值正常，預防性地服用這類藥物仍是合理的。
這些醫師的想法並非毫無實證依據，其中最有力的是收案超過2萬人的英國HPS（Heart Protection Study）研究，收案對象包括曾經中風或心臟病的高風險族群，也包括LDL數值未超標的人。
陳肇文指出，2002年發表的研究結果顯示，無論初始膽固醇高低，史他汀類藥物都有保護效果，可以減少24%心血管疾病發生。因為實證強、對象眾多，英國健保付不起這麼多錢，最後英國政府決定將某些史他汀類藥物列為非處方藥，開放民眾自行購買。
台美醫界交流頻繁，美國醫師的「維他命S」風潮很快吹到台灣，尤以心臟科最積極「超前部署」。但儘管醫師們熱衷預防性服藥，對於亞健康或健康族群要不要效仿，卻還沒有共識，唯有針對中風或心臟病的高風險群，一致同意要盡快降低LDL。
高風險族到健康人，服藥考量大不同
「發生過心血管疾病的高風險族群要預防再發，一定要盡快用藥降低LDL，最好低於50，而且要持續服藥，停藥1個月就會回升到原本數值，無一例外，」陳肇文說。至於不曾發生過心血管疾病，只是有高血壓、糖尿病或膽固醇超標的人，美國大型研究顯示，這些人服用標準劑量的史他汀類藥物5年後，心血管疾病機會也大幅下降。
對沒有心血管疾病的亞健康族群，一旦開始吃史他汀類藥物，就要一輩子天天吃嗎？陳肇文指出，美國梅約診所研究發現，維持降血脂效果的最低劑量是1週服藥3次，平均2天吃1顆，1顆藥自費價格大約是10元，比標榜降血脂的紅麴保健食品便宜得多。唯一可停藥的情況，是如果不吃藥能穩定維持LDL在50～70之間，而且沒有糖尿病，就可以不吃；但糖尿病患者即使不吃藥時數值能維持，還是要繼續吃藥，保護效果才會理想。
「90年代大家就已經發現LDL濃度與心臟病有線性關係，降低LDL可以讓動脈硬化停止，吃藥就是為了控制動脈硬化的速度，」新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風形容，血管壁像垃圾掩埋場，估計LDL累積到7,000～8,000毫克，就很可能會中風、心臟病。「既然是累積的結果，你要在多久之前就超前部署（吃藥）？這已經是哲學問題，」他說。
然而，吃藥雖能讓原本正常的LDL變更低，但目前並沒有證據顯示能帶來好處。亞洲大學附屬醫院內科部兼心臟科主任、心肌梗塞學會秘書長王宇澄表示，每20～30個發生過心肌梗塞或中風的人用藥，就可能減少1人死亡，這結論有實證強烈支持；但若只有輕微危險因子的病人，邊際效益會遞減，可能要治療一、兩百人，才能得到這個好處。
「醫師個人使用史它汀類藥物已經是一種信仰，互相尊重，沒有對錯；但面對社會大眾，我不會鼓勵健康人使用，」王宇澄直言，目前所有大型研究都是針對有具風險因子的族群，至於健康人長期吃會不會更健康？這還沒有答案。因為邊際效益遞減，要看到健康人吃藥的效果，勢必得收案數萬人進行研究，但藥廠不會為了問世近40年的便宜老藥投入這麼多資源。
高風險病人吃藥的好處絕對多於壞處，醫師一定會要求病患吃藥，王宇澄說，但對健康人的好處尚未明確，還要注意副作用，所以他不會建議。
副作用v.s藥效誰勝出？定期回診抽血才知道
史它汀類作為藥物，難免會有副作用。陳肇文說，低劑量副作用發生機率很低，但對於需要較大劑量才能將LDL壓下來的病人，較常出現肌肉痠痛、肝功能異常、疲倦、情緒低落與血糖上升等狀況，導致大約10～20%病患會因無法耐受而停藥。此時可考慮副作用更低的長效型針劑，3～6個月打一次，但目前針劑價格較高，平均每月藥費要1萬元。
副作用和效益之間的權衡，是「維他命S」的爭議之一。 洪惠風提醒，無論是健保或是自費，史它汀類藥物必須經醫師開立處方，服藥後也要定期回診，抽血追蹤血脂、血糖、肝指數，不能自己買藥吃。
王宇澄強調，有些人可能會對藥物產生心理依賴，進而忽略運動、飲食、作息等更基本的健康基本功，他提醒，「健康是多重因素綜合的結果，藥物不能取代生活型態的改變。」
