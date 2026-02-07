降血脂藥「66種副作用」假的？最新研究：僅4種有因果關聯 專家這麼看

記者簡浩正／綜合報導

斯他汀類（他汀）藥物（Statins）是臨床治療高血脂相當有效的降血脂藥物，仿單上卻列了至少66種副作用，令人心驚。醫學期刊《刺絡針》（The Lancet）最新發布研究成果顯示，只有4項副作用與藥物有關，且發生率相當低。

斯他汀類藥物在全球用量極大。僅在台灣，根據健保署申報資料，斯他汀類藥物在2024年台灣健保總申報量超過10億次，佔當年總申報量的5.4%，顯示斯他汀類藥物的用藥策略對醫療系統的影響深遠。

台灣科技媒體中心（SMC）昨發布新聞資訊，表示《刺絡針》發表一篇多國團隊研究，結果指出，大多數目前列在藥物標籤上的「副作用」並非由斯他汀類藥物引起。66種潛在不良反應中，只有4種與斯他汀類藥物有明確的因果關聯，且發生率極低，分別是肝轉氨酶異常（Abnormal liver transaminases）、肝功能檢測異常、尿液成分改變、水腫。研究結論指出，斯他汀類藥物產品標籤上的警語，可能會誤導醫師與患者。

該研究目的是釐清斯他汀類藥物產品標籤上列出的各種「不良反應」是否真的由該藥物引起。研究總共納入了23項大型隨機試驗，涵蓋近15.5萬名受試者的數據。研究者也提出，鑑於藥物對心血管疾病的保護作用，遠大於這些輕微且罕見的副作用，相關機構應修訂藥物標籤資訊，以協助患者做出更基於科學證據的醫療決策。

新光醫院心血管中心教授及研發長常敏之指出，本研究分析超過15萬名受試者的雙盲臨床試驗資料，顯示多數藥品標示的副作用，如認知受損、憂鬱與睡眠問題，實際上與斯他汀類藥物並無因果關聯。強調錯誤的副作用資訊常使患者自行停藥，反而提高心肌梗塞與中風風險。臨床與監管單位應依據最新證據修訂藥物標示，避免不必要的恐懼影響有效的心血管預防。

北醫大附醫心臟內科主治醫師陳肇文表示，斯他汀類藥物使用歷史長、處方量大，療效、副作用皆與使用劑量相關。本次研究顯示，多數標示副作用與藥物本身關聯不大，但需審慎解讀。

他強調，因第三期臨床試驗以療效為主、副作用數據蒐集有限，且主要受試者為歐美白人，難以完全代表亞洲人。建議應針對亞洲族群進行前瞻性觀察研究，明確定義副作用與劑量關聯，並考量個體差異，如低劑量或低風險族群可能感受副作用更明顯。臨床上，副作用多依病人回報或觀察紀錄，難以量化，因此不能單靠單一研究調整治療指引。提醒藥物使用仍應以病人為中心，審慎評估症狀後決定用藥、停藥或換藥。

