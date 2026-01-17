降血脂、減重、抗發炎！這款超級食物廚房就有 讓免疫從暴走變自律

薑不只是料理的配角，更有「藥食同源」的智慧。傳統醫學用它來驅寒、護胃、抗發炎，而現代研究證實，薑裡的薑辣素、薑烯酚等成分，能深入細胞，阻斷脂肪生成、促進脂肪分解，還能調節免疫反應，讓免疫系統從暴走變自律，同時帶來減重、降血脂和抗發炎效果。

薑是功能性食物

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，薑的活性成分能「滅火」，阻斷NF-κB這條發炎訊號，減少活性氧的生成，並且提升脂聯素這種抗發炎激素。結果不只是血糖更穩定，而是整個免疫系統從「暴走」回到「自律」。薑不只是減重的小幫手，更是幫免疫系統找回平衡的好夥伴。薑也正在從廚房走向醫學，成為功能性食物的新明星。

免疫細胞與脂肪細胞暗中較勁

在肥胖的脂肪組織裡，免疫細胞和脂肪細胞其實一直在「吵架」。巨噬細胞和CD8+ T細胞湧進來，讓發炎變本加厲。這是一場惡性對話，越吵火勢越旺。張家銘指出，薑能打斷這場惡性循環。研究發現，它能減少促發炎的M1型巨噬細胞，增加抗發炎的M2型巨噬細胞。就像把「挑釁者」換成「調停者」，讓脂肪組織不再是戰場，而是慢慢恢復秩序。

腸道菌相影響免疫平衡

腸道是免疫的總訓練場。菌相一旦失衡，免疫系統就會被挑動得敏感又焦躁。張家銘表示，薑能增加比菲德氏菌、阿克曼氏菌等有益菌，這些菌會產生短鏈脂肪酸，幫助免疫「冷靜下來」，發炎自然就降溫了。這說明薑的影響不只在脂肪與血糖，它更透過腸道菌群，把免疫代謝的對話重新改寫。

薑在減重抗炎的臨床研究

動物實驗告訴我們，薑能縮小脂肪細胞、減少肝臟脂肪，還能打開AMPK這個「能量開關」，同時帶來減重、降血脂和抗發炎效果。臨床研究更證實，每天補充1至3公克薑粉，連續8至12周，不只體重、腰圍下降，C反應蛋白、介白素6等發炎指標也顯著降低。張家銘強調，這代表我們不是靠藥物強硬壓制，而是靠飲食裡的天然成分，讓免疫與代謝逐漸找回平衡。

免疫失衡是肥胖的根本原因

肥胖不是單純的外觀問題，而是免疫與代謝失衡的長期結果。薑提醒我們，每一次小小的飲食選擇，都能在這場免疫戰場上翻轉局勢。張家銘說：「免疫系統既是破壞者，也是修復者」。而薑，就是那個能幫助免疫從破壞走向修復的調停者。

