降血脂Statins副作用多為誤傳 最新研究數據解讀

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）斯他汀（Statins）類藥物是常見降血脂藥品，仿單上卻列了至少66種副作用，令人心驚。醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）最新發布研究成果顯示，只有4項副作用與藥物有關，且發生率相當低。

「刺胳針」（The Lancet）刊登的這項研究，由英國牛津大學（University of Oxford）主導的「膽固醇治療試驗合作聯盟（CTT）」進行，整合19項大型隨機、雙盲臨床試驗，分析超過12萬名受試者、追蹤中位數4.5年的資料，比較斯他汀與安慰劑的不良反應發生率。

台灣科技媒體中心（SMC）邀請專家，根據研究提供觀點，包括未來的醫療決策該如何調整等，並發布新聞稿。

SMC說明，該研究目的是釐清他汀類藥物（Statins）產品標籤上列出的各種「不良反應」是否真的由該藥物引起。研究者也提出，鑑於藥物對心血管疾病的保護作用，遠大於這些輕微且罕見的副作用，相關機構應修訂藥物資訊，以協助患者做出更基於科學證據的醫療決策。

結果顯示，過去常被歸因於斯他汀的認知受損、憂鬱、睡眠障礙等62項症狀，其發生率與安慰劑組相當；真正可能與藥物相關的，僅包括「肝轉氨酶異常、其他肝功能檢查異常、尿液成分改變、水腫」4項，且風險增加幅度有限，每年約每1000人增加3至9人，多數未達需要臨床處置的程度。

台北醫學大學名譽教授、台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師陳肇文指出，因第三期臨床試驗以療效為主、副作用數據蒐集有限，且主要受試者為歐美白人，未必能完全代表亞洲族群，建議未來仍需針對亞洲人進行前瞻性研究，釐清副作用與劑量及個體差異的關聯，臨床上也不宜僅憑單一研究就全面調整治療指引。

新光醫院心血管中心教授暨研發長常敏之提醒，錯誤的副作用資訊常使患者自行停藥，反而提高心肌梗塞與中風風險，臨床與監管單位應依據最新證據修訂藥物標示，避免不必要的恐懼影響有效的心血管預防。（編輯：李亨山）1150206