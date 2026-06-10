將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

降雨不足花蓮文旦著果率差 花蓮縣府會勘爭取現金救助 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

受今年3月份降雨量明顯不足影響，花蓮縣瑞穗鄉、玉里鎮及卓溪鄉等文旦主要產區陸續傳出著果率不佳情形，不少農友反映若降雨量持續不足將影響後續收成。對此，花蓮縣政府今（10）日表示，接獲公所及農友反映後，隨即於昨日邀集農業部花蓮區農業改良場及農糧署東區分署組成勘災小組前往現地勘查，發現被害面積約為352公頃，花蓮農業處也積極協助農民爭取農業天然災害現金救助，減輕農友損失。

廣告 廣告

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年3月份花蓮地區降雨量偏低，文旦生育期間水分供應不足，影響開花、授粉及果實著果情形，造成部分果園著果率明顯下降。經勘災小組實地勘查，瑞穗鄉被害面積約288公頃，玉里鎮被害面積約56公頃，卓溪鄉被害面積約8公頃，損害程度皆約20%以上，均已達農業天然災害現金救助啟動標準。

「文旦為花蓮重要特色果樹產業，也是許多農友重要經濟來源。」徐榛蔚指出，面對氣候異常帶來的生產風險，縣府十分重視農友權益，已責成農業處依農業天然災害救助辦法相關規定，儘速彙整勘查資料函報農業部審查，爭取儘早公告辦理天然災害現金救助，協助受災農友降低損失、穩定生產。

花蓮縣府表示，近年氣候變遷加劇，極端天候發生頻率提高，對農業生產造成嚴峻挑戰。縣府除持續向中央反映地方農業受災情形外，也將配合相關單位提供技術輔導及災後復耕協助，陪伴農友共同面對氣候風險。

徐榛蔚提醒，如發現農作物因天然災害影響而有生長異常或受損情形，應儘速向所在地鄉鎮市公所通報，以利相關單位即時掌握災情並辦理後續勘查作業。同時也請各鄉鎮市公所加強受災田區勘查及拍照存證工作，完整掌握災害狀況，協助農友維護申請天然災害救助權益，並儘早投入復耕復建工作，降低災害對農業生產之衝擊。

照片來源：花蓮縣府

更多CNEWS匯流新聞網報導：

馬太鞍溪暴漲困工地主任逾16小時 林保署、消防局凌晨完成搜救

中午來開匯／批鄭麗文認知過於天真 邱垂正直言：中共認「支持中華民國」也是台獨範疇

【文章轉載請註明出處】