降雨前組團賞「落羽松」 入夜冷氣團報到恐「寒流等級」

今（19日）晚要變天！好多人昨（18日）趁好天氣，組團去賞落羽松，人多車多引發亂象，入夜後冷氣團來襲！氣溫一路溜滑梯， 空曠地區低溫只有8度冷到周五。避開周末假期的人潮，有大學生特地帶著野餐墊還有小點心，來到大湖公園拍美照，為的就是整片冬季限定的金黃橘紅落羽松美景，還有長輩們把握好天氣，趕在變天下雨前，跟三五好友們組團到戶外走走。

長輩們一早活力滿滿，一行人組團到大湖公園，欣賞這整片冬季限定美景，落羽松換上金黃橘紅新裝，搭配回暖陽光美得像幅畫。民眾：「從台北的最北邊，淡水關渡來的，還有最南邊來的大湖公園的落羽松非常漂亮，所以我們就安排今天一起來，我們已經看到天氣好了才約。」

接近中午時段，人潮也跟著變多，有人手拿相機，捕捉眼前景色，也有遊客很愜意，把露營椅搬到草地，曬曬白天暖陽，還有大學生特地避開週末人潮，帶著野餐墊和小點心，找了個舒適位置，甚至連人生美照怎麼拍都想好了。

大學生：「在threads上很多人分享，現在這邊落羽松很漂亮，就想來這邊野餐跟拍照，應該是在野餐墊上拍，或者是在樹下拍這裡，或是附近取景一下。」

把握白天的好天氣出門走走，因為晚間又有大陸冷氣團報到，整體強度接近寒流等級，各地天氣將從週二一路冷到週五，尤其中部以北氣溫溜滑梯早晚溫差大。

中央氣象署預報員謝佩芸：「在禮拜三可以看到，各地的氣溫都明顯下降，尤其是禮拜三、禮拜四這兩天，在北台灣全天天氣都是相當的冷，這波冷空氣影響在氣溫比較低的時候，也是清晨夜間的低溫，中部以北東北部地區，普遍只有11、12度。」

出門記得穿暖之外，也別忘了攜帶雨具，迎風面東北部有局部大雨發生機率，不過追雪族又有好消息，要是溫度跟水氣配合，週三到週四清晨，北部中部高山有機會降雪，而這波濕濕冷冷的天氣，要到下週末才會回暖。

