降雨反覆！週六冷空氣報到「不排除大陸冷氣團」 最冷時刻曝光

【緯來新聞網】今（29日）白天東北季風減弱，氣溫回升，感受舒適，不過本週天氣不穩定，降雨型態反覆，整體水氣預計要等到下週一後才會減少，因此最好攜帶雨傘備用。而週六晚上有一波較強冷空氣南下，恐達大陸冷氣團等級，最冷時間落在週日至下週二清晨。

本周天氣不穩定，降雨型態反覆。（示意圖／翻攝自pexels）

天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今天台灣附近的東北季風將隨著北邊地面高壓出海而逐漸減弱，預期是天氣較為穩定的一天，白天溫度上升，北部、東半部高溫20至23度，中南部高溫23至26度或以上，夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區仍可能降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區可能降到16度或以下，日夜溫差較大。



明晚到週六清晨隨著華南的南支短波槽東移，在台灣東北部海面將逐漸有低壓波動發展，並且建立地面鋒面系統，預期鋒面很快就會在週六下午到晚間經過台灣上空繼續東移，底層東北季風在鋒面通過後隨即增強，同時南支短波槽也將緊跟鋒面之後，在週六晚間到週日清晨之間經過台灣附近或以北區域往東移動，因此週六這一天將會是天氣有比較明顯轉變的一天。

週六晚上有一波較強冷空氣報到。（圖／中央氣象署）

預估週六苗栗以北到大台北、宜蘭一帶可能從上午就會逐漸開始有短暫陣雨出現機會，下午到晚間降雨的情況轉趨明顯，尤其北部、東北部山區可能有局部較多的累積雨量，同時週六下午到晚間降雨的區域也會逐漸擴大到中部、花東地區，陸續會轉為有短暫陣雨的天氣，南部地區受影響程度仍較小，雲量會增多，山區有局部短暫陣雨，平地部分大致維持多雲到陰天氣。



週日白天短波槽繼續向東移動離開，底層東北季風持續較強，中部以北、東半部以及南部山區持續有短暫陣雨，南部平地為多雲到陰的天氣，甚至到下週一白天，都還有中層水氣自華南東移經過台灣上空，可能要等到下週一晚間之後水氣才會逐漸減少，轉為較乾的空氣移入，而且下週一這天底層的東北季風仍強，因此預期下週一白天在中部以北、東半部仍是有短暫陣雨的天氣，晚間起降雨會縮減到東北季風迎風面的大台北、東半部一帶，西半部轉為多雲天氣。



週末開始到下週一的這波冷空氣，雖然目前預報還是東北季風等級，不過仍可能會造成局部低溫的現象，而且水氣較多、偏向濕冷型態，降雨會延伸到中部地區，中北部高山有可能出現局部冰霰或降雪，預期仍會是變化感受較明顯的一次過程，要等到下週二才會回溫、天氣好轉。

