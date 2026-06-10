降雨大解渴! 南化水庫今年首次滿載挹注 蓄水率突破40%

南部中心／林俊明、陳家祥、陳姵妡 台南高雄報導

梅雨滯留鋒面跟西南氣流夾擊，帶來驚人雨量，也為南部水情帶來及時雨！高雄山區豪雨不斷，帶動旗山溪流量創下今年最大值，水利署也因此擴大"越域引水"，讓高雄跟台南共用的南化水庫，迎來今年首次滿載挹注，目前蓄水率一舉突破40%，大幅舒緩南部水情。

連日降雨南部水情舒緩！ 各大水庫「暢飲千萬噸」解渴

由於南化水庫本身集水區較小，雨水進帳相對有限，還好有"越域引水"，來強力挹注。（圖／民視新聞）

廣告 廣告

大雨滂沱、霧茫茫一片！全台最大的曾文水庫，終於迎來豐沛的梅雨鋒面與西南氣流。南部山區暴雨傾盆，讓曾文水庫集水區瞬間大進帳。不過，南化水庫的狀況卻大不相同，日前才因低水位露出湖中沙洲，由於南化水庫本身集水區較小，雨水進帳相對有限，還好有「越域引水」，來強力挹注。水利署南區水資源分署副分署長陳贊文：「在旗山溪流量比較大的時候，就可以引用旗山溪的一個水量，引進來南化水庫來做一個蓄存，是這波梅雨的時候，是有到一個滿載的一個情況來引用，算是比較大量。」這波高雄山區暴雨直灌溪流，讓旗山溪流量暴增五倍，水利署把握機會，啟動甲仙堰進行"越域引水"，以每秒30立方公尺的流量，達到今年首次的滿載引水。

連日降雨南部水情舒緩！ 各大水庫「暢飲千萬噸」解渴

從各水庫的進水狀況來看，這波雨勢已實質緩解南部旱象。（圖／民視新聞）

一天狂送超過250萬立方公尺的水量給南化水庫，目前累計引水已破800萬噸，成功讓南化水庫的蓄水率直線飆高。水利署副署長王藝峰：「這一波的降雨，已經替台灣地區的水庫集水區，帶來大約3億2000萬噸的這個水量，那南部的地區在曾文烏山頭，事實上這幾天已經帶來約7800萬噸的水量，而南化水庫也有4300萬噸的這個水量。」南部水庫進帳有感，白河水庫來到13%、曾文水庫15%、烏山頭水庫18%，啟動越域引水的南化水庫，更是直接突破40%大關。至於阿公店水庫因為正值"空庫防淤期"，目前呈現0%，民眾不用過度緊張。從各水庫的進水狀況來看，這波雨勢已實質緩解南部旱象，讓民生、產業及農業用水，通通鬆了一口氣。

原文出處：連日降雨南部水情舒緩！ 各大水庫「暢飲千萬噸」解渴

更多民視新聞報導

今降雨「時間長範圍」最大！專家示警：恐有大量致災雨

梅雨鋒面+西南風雙重夾擊！「這天」後天氣才轉好

梅雨神救場！南「3水庫」喝飽了 網：請下爆下滿

