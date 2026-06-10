降雨空檔來了！氣象粉專稱梅雨中場休息「比預期早」 下波濕答答時間曝

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台灣颱風論壇─天氣特急表示，梅雨進入中場休息階段，不過明日白天起鋒面再度北上，南部又將轉雨。翻攝自台灣颱風論壇─天氣特急臉書



近日全台受梅雨鋒面和西南氣流影響，連日降下豪大雨，不過隨著鋒面持續向東、向南移動，這波梅雨進入短暫「中場休息」，氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，今日（6/10）下午起至明日（6/11）清晨將是本波降雨空檔期，不過明日白天起鋒面再度北上，南部又將再度轉雨。

「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，這波梅雨鋒面及主要雲雨帶已持續往東、往南移動，大部分已脫離台灣，各地雨勢降雨明顯趨緩，今日下午至明日清晨將是本波降雨的空檔期。

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粉專提醒，實際上鋒面並未完全遠離，其中東段持續向東移動，西段則在巴士海峽一帶擺盪，預計明日將再度逐漸北上，並率先接近南部。隨著西南風再度輸送水氣，南部地區降雨機率再度提高，其餘地區則以午後雷陣雨為主，局部地區仍有較大雨勢發生的機會。

粉專表示，這次降雨空檔出現的時間，以及鋒面再度北上的時程，都較前幾天預估來得更早一些，這反映出梅雨季天氣系統變化相當快速，即使只有一天左右的差異，預報結果都可能出現明顯調整，因此未來幾天的降雨時程與影響範圍仍有持續修正可能，提醒大家隨時留意最新天氣資訊。

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