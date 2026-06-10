降雨空檔期來了！專家示警「梅雨鋒面還沒走」 這天恐再北上炸雨

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氣象專家表示，今天下午至明天（11日）清晨將是本波降雨的空檔期，但鋒面並未完全遠離。（圖／翻攝自臉書，台灣颱風論壇｜天氣特急）

今天（10日）滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，西半部、臺東地區及花蓮山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，而隨著鋒面逐漸南移，下半天起各地降雨有機會逐漸趨緩。氣象專家表示，今天下午至明天（11日）清晨將是本波降雨的空檔期，但鋒面並未完全遠離，預計明天下午將再度北上。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出， 梅雨鋒面及主要雲雨帶正持續往東、往南移動，大部分已脫離臺灣，各地雨勢明顯趨緩，今天下午至明晨將是本波降雨的空檔期，但鋒面並未完全遠離，其中東段持續向東移動，西段則在巴士海峽一帶擺盪，預計明天將再度逐漸北上，並率先接近臺灣南部。

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專家說明，隨著西南風再度輸送水氣，南部地區降雨機率提高，其餘地區則以午後雷陣雨為主，局部地區仍有較大雨勢發生的機會。另一方面。這次降雨空檔出現的時間，以及鋒面再度北上的時程，都比前幾天預估來得更早一些，反映出梅雨季天氣系統變化相當快速。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」補充，即使只有1天左右的差異，預報結果都可能出現明顯調整，因此未來幾天的降雨時程與影響範圍，仍有持續修正的可能，提醒民眾持續關注最新氣象預報資訊。

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