降雨範圍擴大！周五、周六全台有雨 停雨時間曝

持續受到東北季風影響，今（18）日迎風面地區有短暫雨，且有局部較大雨勢發生的機率。晚間東北季風轉弱，降雨範圍擴大。

迎風面包括基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區，今日會下起短暫雨，且有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花東地區及恆春半島則有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。根據粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，明（19）日全台有雨，直到週六（20）日入夜後雨勢才會趨緩。

東北季風晚間轉弱 降雨範圍擴大

今日白天東北季風仍偏強，晚間起隨高壓東移風力減弱、轉偏東風，雲雨帶逐漸接近，除大台北地區、東半部與恆春半島持續有陣雨外，西半部晚間雲量增多，局部也有可能出現短暫降雨，天氣轉趨不穩定。

溫度方面，清晨各地偏涼，低溫落在15至20度之間，白天北部及宜蘭高溫約21至23度，中南部及花東則是24至27度，感受溫暖舒適。夜間低溫北部降至16到18度，空曠地區下探14度，中南部與花東則為18至20度，新竹以南地區要留意日夜溫差較大。

明水氣通過全台有雨 週六晚間雨勢趨緩

明日各地普遍有短暫陣雨，雖無明顯冷空氣，但受到降雨影響，白天高溫大約落在22至25度，夜間低溫北部17至19度、南部與花東18至20度。週六水氣仍偏多，台灣附近可能形成鋒面，各地將下起陣雨，入夜後雨勢才趨緩。

週日東北季風增強 下週一轉乾冷

週日（21）日東北季風再增強，迎風面北部、東半部仍有局部陣雨，新竹以南轉為多雲到晴。北部高溫約21至23度，中南部回升至25至28度。下週一（22）日持續受東北季風影響，水氣減少，北部與東半部僅剩零星降雨，中南部多雲到晴。不過北台灣白天偏涼，其餘地區要留意日夜溫差加大。