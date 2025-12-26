東北季風影響 基北北宜大雨特報

專為電競玩家設計的「電競飯店」，配備有高規格的電競設備，台灣也有不少電競飯店，不管是短時間打幾場遊戲，或是想要入住很長一段時間都可以。中國一名房客入住一間電競飯店2年多的時間，幾乎都沒有出門，直到退房後，房務員要打掃房間，推開門整個大傻眼，房間裡面被房客搞到就像垃圾場一樣，垃圾竟然堆到將近1公尺高，可以說是慘不忍睹！

鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話