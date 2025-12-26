東北季風影響 基北北宜大雨特報
中央氣象署今天上午10時10分發布大雨特報，受東北季風影響，今（26日）基隆北海岸及台北、宜蘭山區有局部大雨發生機率，請注意。
大雨特報警戒地區：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。
（責任主編：莊儱宇）
