降雨趨緩! 鋒面南移+西南氣流減弱 高雄5區週三停班課

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雨下不停，北台灣這兩天多處傳出淹水、樹倒災情，還好明天開始鋒面逐漸南移，西南氣流也慢慢減弱，各地降雨會稍微趨緩，但高雄市山區還是達到停班課標準，因此明天五個行政區停止上班上課。而未來一周，雨具恐怕還是不能離身。

下班時間，捷運站滿滿人潮，不說還以為是跨年前夕。甚至連要刷卡進站都必須排個長長隊伍，雖說這是台北下班尖峰時段的交通日常，但民眾直呼，還真的搭捷運30年來，沒看過這麼多人。畢竟週二整天，全台雨勢不斷，或許原本騎機車上班的人，通通搭捷運了。

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各地降雨趨緩！鋒面南移+西南氣流減弱 高雄5行政區週三停班課

週二下班時間，板南線人潮超多，民眾說搭捷運30年來，不曾看過這麼多人。（畫面來源：@as95281）

而9號截至晚上九點，日累積雨量最多的依舊在高雄，六龜測站286.5毫米，台中和平區248毫米，彰化埔心鄉212毫米，另外嘉義阿里山鄉也超過兩百毫米。中央氣象署資深預報員朱美霖：「明天開始西南氣流，有稍微減弱的趨勢，所以說我們也可以看到，雨勢上面在明天白天過後，有稍微減緩的情形。」

各地降雨趨緩！鋒面南移+西南氣流減弱 高雄5行政區週三停班課

週三鋒面南移加上西南氣流逐漸減弱，雨勢會比週一週二趨緩。（圖／民視新聞）

10號西南氣流減弱，鋒面也逐漸南移，各地降雨稍稍趨緩，但高雄還是有部分地區停止上班課，包含那瑪夏、桃源、甲仙、六龜以及茂林區5個行政區。中央氣象署資深預報員朱美霖：「到了周四周五左右，鋒面有進一步南移到，巴士海峽的情形，台灣附近還是處在，比較偏西南風影響，而且整體水氣，都是比較偏多的狀況。」不過周五到下周二，又將會有滯留鋒面和西南風影響，西半部地區和東北部山區，還是會有局部大雨或短延時豪雨發生機率，看來一整周雨具都不能離身。

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