降雪囉! 玉山積雪1.5公分 合歡山達9公分

▲積雪已有九公分，停放在松雪樓停車場的車輛都被白雪覆蓋。(圖：林保署南投分署提供)

大陸冷氣團南下及水氣影響，玉山也在清晨降雪至六時前積雪達一點五公分；合歡山凌晨開始降雪，積雪深度已達九公分，變銀白世界。

據中央氣象署網站，今天全台最低溫為玉山風口測站的零下五點三度，其次是雪山圈谷測站零下四點九度，玉山測站也出現零下四點一度。玉山今日清晨降了一波雪，時間沒有很長，清晨六時前即雪停，積雪深達約一點五公分。

玉管處指出，有一名男子獨攀玉山後四峰，原訂二十四日晚間返回圓峰山屋，卻因路面結冰受困，玉管處和消防人員低溫和濃霧中徹夜搜尋，所幸該山友隔天清晨自行脫困返抵山屋。

玉管處呼籲山友，登玉山務必備好雪地裝備，做好保暖工作，更要嚴守行程、攜帶衛星通訊設備。

合歡山從凌晨開始降雪，包括武嶺亭、昆陽停車場及合歡山遊客服務中心都變成銀白色世界。林保署南投分署發布指出，據松雪樓工作人員回報，凌晨四時三十分開始降雪，積雪已有九公分，停放在松雪樓停車場的車輛都被白雪覆蓋。