限制住居8個月！林岱樺曝心聲「什麼都沒有像在逃亡」一心願請法官成全

積極參選高雄市長的民進黨立委林岱樺深陷助理費及加班費詐領風暴中，由於涉案金額高達1500萬元，因此雄檢裁定2月下旬起限制住居並起訴，高雄地院後續裁准變更限制住居地後，從11月底生效，林岱樺對此則回應，被限制住居後沒有牙膏牙刷還沒有衣物，非常像在逃亡。

林岱樺5日受訪時指出，至今已經換了3個地方，生活用品東西幾乎都沒有，有點像逃亡一樣，從檢方搜索開始就整隔絕與家人及親友斷聯，被裁定限制住居當下其實什麼東西都沒什麼，牙膏、牙刷、衣物都沒有。

林岱樺也說，她並沒有要求要解除限制住居，沒有要求要解除限制出境出海，只是卑微的要求在限制住居的地點上，能夠讓她回家看看80歲的老母親。

