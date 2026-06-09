限制官員出席海峽論壇 邱垂正：從馬政府時期就有規範
[Newtalk新聞] 外界質疑民進黨政府對「海峽論壇」下禁令，陸委會主委邱垂正今（9）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，他澄清指出，政府皆依法限制公務及地方所屬人員出席，並直言該論壇從2009年到現在就是不折不扣的中共對台統戰平台，而且「從馬政府時期就有規範」，限制中央人員出席。
邱垂正表示，陸委會沒有禁止國民黨的人去參加海峽論壇，政府只能限制公務人員，最主要關鍵在於，海峽論壇從2009年開始到現在，就是不折不扣中共對台的統戰平台，尤其是鑒於中共近期以來透過交流，加大對台灣「促融促統」的力度，陸委會為防範中共利用海峽論壇進一步統戰分化台灣，政府才在去年進一步的禁止地方政府人員以及所屬人員出席海峽論壇。
邱垂正解釋，長期以來，陸委會不讓中央人員出席海峽論壇，這從馬政府時期就有了，地方政府的部分，陸委會過去則是不樂見，其實去年也極少有地方政府會去，因為中央、地方官員都清楚，海峽論壇就是中國大型的統戰平台，而在這個統戰平台看不到兩岸對等尊嚴的交流。
邱垂正批評，中國一方面對台灣加強軍機艦擾台、複合性施壓，另一方面又透過交流融合發展來對台灣滲透分化。他直言，陸委會不能眼睜睜的看著藉民間交流遮掩統戰平台，我們希望兩岸交流都能夠健康永續的進行，而這個平台就不可能是健康的。
另針對近年台灣人在中國失蹤或被留置被盤查的人數愈來愈多，邱垂正說，從2024年開始就有55個案例，2025年起，甚至增加4倍已有221例，今年至今也已達85例。他認為，主要有3類：失蹤、違反中共刑法及被留置盤查。
邱垂正舉例，台灣人在中國因宗教被扣的有20人，除了2人是統一教外，其他18人都是一貫道道親，有3人已放回台灣，其餘15人還被留置在中國。他提到，中國之前就曾發布聲明，把一貫道列為邪教組織，中共以其刑法300條法律判刑。
邱垂正呼籲，一貫道的道親現階段千萬不要到中國去傳教，這些傳教的行為都會被中共當局視為邪教，他們就會展開逮捕。他說，因為中國很怕秘密組織，最怕有組織力量在中國散播，所以對一貫道的傳教方式非常敵視。
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