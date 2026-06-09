限制對中國出口AI晶片？經濟部回應
[NOWNEWS今日新聞] 外媒報導，台灣政府正考慮對銷往中國的AI晶片祭出更嚴格的出口管制，進一步對齊美國的措施。對此，經濟部回應，美國作為台灣最重要的貿易夥伴，我持續在既有機制下，就高科技貨品的違規轉運等議題，持續與美方進行聯繫溝通，以落實雙方共同的出口管制目標。
據《彭博》報導指出，內容引述知情人士指出，台灣政府正考慮對銷往中國的AI晶片祭出更嚴格的出口管制，對齊美國的措施。
舉例，政府可以透過法制工具，限制配置輝達（NVIDIA）晶片的AI伺服器出口到中國，即便目前相關出口禁令在2022年已由美國落實，但現階台灣僅有口頭警告廠商不要透過第三方轉入中國，避免遭到美國制裁，但始終沒有強制手段。
台灣官員正考慮實施更強力的AI晶片管制措施，將不僅適用在華為等出口黑名單上的特定公司，而是適用於中國所有客戶，且針對從台灣向中國走私AI晶片行為，列為刑事犯罪並進行起訴；但也評估，可能會激起中國政府對台灣反制。
美國為台灣最重要的貿易夥伴 經濟部：落實雙方共同出口管制目標
對此，經濟部表示，將持續強化我國戰略性高科技貨品的管理機制，以符合國際出口管制的發展趨勢，並同時保障我國家安全。
經濟部強調，美國近年依據其「出口管制條例」（EAR）及相關管理規定，加強先進晶片及半導體設備的出口管制。美國作為台灣最重要的貿易夥伴，我持續在既有機制下，就高科技貨品的違規轉運等議題，持續與美方進行聯繫溝通，以落實雙方共同的出口管制目標。
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