限制社交又藏房 妻心碎最終訴請離婚獲千萬

台南市一名男子在北部工作，限制妻子只能看女醫生、買東西不能碰男店員，兩人分居10年無互動，妻子訴請離婚獲准，分得財產1399萬餘元。（圖／報系資料照／中國時報郭良傑台南傳真）

阿強（化名）與妻子阿玲（化名）結婚20年育有1子，婚後阿強被調往北部工作，分隔兩地聚少離多，漸無感情幾無互動，阿強還限制妻子不得接觸其他男性，看病須找女醫師，買東西不能碰觸男店員；卻在北部買房子登記在女同事名下，令阿玲起疑心，訴請離婚及分配財產，台南地方法院判准離婚，阿強須分財產1399萬餘元給妻子。

阿玲訴請離婚表示，她婚後辭去工作專心照顧家庭，阿強北上工作後對她態度逐漸冷淡，休假日不見得會返家，又藉口生活習慣差異與她分房已10年，兩人互動趨近於零。阿強對兒子毫無關心與情感上交流，又意圖用經濟控制她及兒子，種種舉動讓她失望，不願繼續維持這段婚姻。

廣告 廣告

阿玲說，她主動傳送關心或兒子的訊息，阿強都已讀不回，完全沒有情感上的回饋，阿強卻限制她不能跟其他男生說話、生病只能找女醫生就醫、外出購物拿取零錢或物品時不可碰到男店員手部，不准碰觸擁抱親戚小男孩。如稍有逾越，阿強即會暴躁地責罵她「不守規矩」等語。

她又指控，阿強在北部與張姓女同事合資購屋，先登記張女名下，再改登記自己名下，均隱瞞不讓她知道，還用LINE與張女親密對話。

阿玲認為，阿強的行為令她受到壓抑及感到窒息，不願再忍受此有名無實婚姻關係，並依法定財產制，請求1399萬餘元剩餘財產分配。

法官審理後認定，雙方分居兩地已10年，無婚姻生活，離婚官司審理期間，阿強均未到庭答辯，顯見已無繼續維護的欲望，阿玲訴請離婚，應予准許，阿強名下財產有3000多萬元，依夫妻剩餘財產分配，應付給阿玲1399萬餘元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿還沒離婚就搬進王子家？她遭爆感情重疊 范姜彥豐斷3年情

粿粿出軌早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」 網友瘋朝聖留言

王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆