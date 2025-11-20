限制赴日還不夠！中國重啟日本水產品禁令

中國再次禁止日本水產品進口。（示意圖／達志影像Shutterstock）

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論激怒中國大陸，北京當局連番透過外交、經濟與媒體手段打壓日本。現在又以「放射線檢驗不充分」為由，重啟對日本水產品的禁令。面對中國不斷升級的經濟制裁，日本政府將編列超過21兆日圓預算，用於補貼民生、促進薪資上漲，以支撐國民生活壓力。

立憲民主黨眾議員(野) 岡田克也(11.07)：「您曾說過，若中國封鎖台海，可能構成『存立危機事態』。請說明什麼狀況會構成『存立危機事態』？」

廣告 廣告

日本首相 高市早苗(11.07)：「例如台灣被中國完全統一，在北京政府支配下，日本該如何應對？如果需要使用戰艦、伴隨武力行使的話，我認為這就符合了『存立危機事態』。」

這個月7號，日相高市早苗的一番話，讓中國政府大動肝火；然而半個月過去了，這氣不只消不了，甚至還一掌接著一掌不斷發功。

中國外交部發言人 毛寧：「據我了解，日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，這是日本水產品輸華的先決條件。但是，日方目前未能提供所承諾的技術材料。」

北京當局一天一氣，在限制公民赴日旅遊、留學之後，輪到水產業、食品業、餐飲業遭殃。中國最新宣布，因日本水產品「放射線檢驗不充分」，故重啟輸入禁令，不許日本海鮮叩關。

日本官房長官 木原稔：「有關報導指出的內容，政府並沒有接收到中國的聯絡。」

中國今年6月才解禁日本水產，並在本月初正式開放扇貝進口，短短兩週時間，日本業者這麼快就不符合規定了？

中國外交部發言人 毛寧：「我還想強調的是，近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上(發表)錯誤言論，引起中國民眾的強烈公憤，當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。」

北京當局以「綁架民意」取代細節說明，持續將事態連結至情感層面，趁著今年是二戰終戰80週年，試圖激起並操控公民的愛國情操，甚至不惜使出「自High大法」！

中國新聞媒體記者(11.18)：「會議覺得滿意嗎？」

中國外交部亞洲司司長 劉勁松(11.18)：「當然不滿意。」

中國新聞媒體記者(11.18)：「氣氛怎麼樣？」

中國外交部亞洲司司長 劉勁松(11.18)：「嚴肅。」

本週二(11/18)，日中進行外交部局長級會議，雖然磋商結果不佳，但大內宣效果十足。首先，中方代表劉勁松身著「五四青年裝」，象徵1919年五四運動的主權抗爭精神；接著是劉勁松送客時的行為態度，手插口袋、晃晃悠悠，一副居高臨下、蠻不在乎的模樣；北京再透過各大小官媒操弄，形容「日本官員邊走邊聽中方說話，頻頻點頭，表情嚴肅」；而在這樣的風向之下，日方代表換手提行李時順勢的俯身動作，即便黨不特別多說，也足夠中國人自行解讀了。

日本官房長官 木原稔：「關於日方未獲得應有的媒體安排協調，政府已向中方提出適當交涉。」

對於中國這番「下馬威」，日本提出嚴正抗議，表示依照規定，中方外交部該大廳應為禁止攝影，但是當下媒體竟被突然放行，導致日方代表官員在未被告知且未取得允許之下遭到「突襲」。

中國外交部發言人 毛寧：「首先中方沒有邀請，或者沒有安排媒體進行拍攝。」

到底是沒有邀請還是沒有安排？若沒有官方許可，媒體能自由進出國家重要行政機關？甚至讓大批記者拿著攝影機猛拍？不過答案是什麼或許不重要，中共繼續在牆內施展「精神勝利法」，哪在乎世界怎麼看！就像駐日外交官PO出高市斬首文後，北京對東京的抗議充耳不聞。

日本NHK電視台主播：「朝野都反映應該把薛劍列為『Persona non grata』(不受歡迎人物)，將他驅除出境。」

日本外務大臣 茂木敏充：「日中之間一直以來存在許多問題、課題，需要透過對話來解決這些問題、課題。」

薛劍這會兒成了日本朝野的公敵，並鄭重要求薛劍主動回國，但是北京置之不理，持續對日本文攻武嚇、經濟制裁。而日本政府為了降低民間壓力，宣布將會編列超過21兆日圓的預算，促進薪資、打擊物價，讓國民在艱困時期也能安心安全的生活。

更多 TVBS 報導

「這下要完蛋了」接受央視專訪岡田克也震驚首相失言 中方全面反制

中日韓部長級會議延期 陸外交部：借台灣生事只會給日本找事

日相一句話惹怒全中國！日水產進口暫停 廣州日料店改用本土食材

中國遊客消失了？東京池袋空蕩蕩 日網友狂讚：高市效應

