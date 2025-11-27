「限動標朋友」未做1動作恐觸法 律師：曾有人被仇家殺





隨著網路社群使用普及，許多人習慣在限時動態分享生活、標註朋友帳號作為互動方式。然而律師提醒，若未經當事人同意就標註其帳號，特別是在附有本人影像的照片中，恐已觸及《個人資料保護法》，不僅不禮貌，更可能違法！

不少人會在限時動態分享與友人的合照時，標註對方的帳號，《公視》由庾澄慶（哈林）主持的「哈！真相大白了」節目，日前出一道題「拍限時動態標註朋友的帳號，若對方沒同意可能觸法」，許多參賽者答案都認為不會觸法，卻大錯特錯。

「熊大律師」陳君瑋律師在節目中指出，目前是資訊爆炸的社會，所以每個人對他的資訊、對限動、名字，都有資訊控制自主權，這是規範在《個人資料保護法》當中，他舉例曾有實務上的案例，當事人與對方合照後，未經當對方同意，就標註對方，害對方被仇家找到引發殺身之禍，怒而對當事人提告違反《個資法》成立。

這起案例凸顯，即便只是簡單的標註，都可能涉及個資外洩風險，甚至危及當事人安全。熊大律師表示：「這個在法律上是成立，建議大家要標註別人之前，還是問一下別人可不可以標註對方。」尤其在開放社群中，一個標註便可能讓更多陌生人得以串聯到當事人的身分、位置或生活圈，風險不可輕忽。

「高雄粉」將此段影片分享在Threads上引發熱議，許多網友看了以後則紛紛說「我還在等權志龍告我」、「原po變被告，史上最荒謬」、「關鍵字：『有對方肖像的照片+標註帳號』」、「現在怎麼社群管那麼多啊！ 不能po影片、也不能唱音樂，都為了版權問題。 那這樣還算自由嗎？」、「告這個也是挺無聊」、「那如果是抽獎文的留言裡面標記別人呢？」、「沒朋友沒煩惱」。

