限定團資歷竟有98年！林美秀揪馬念先、旺福組「福馬林」

【緯來新聞網】林美秀、馬念先、旺福日前宣布組成馬年限定團體「福馬林 (FullMoney)」，並將於 3 月 29 日青年節當天，在 Legacy 舉辦「福馬林 金年節」馬年限定演唱會。計算三組藝人的演藝資歷，林美秀入行 38 年、馬念先 32 年、旺福成軍 28 年，三方加起來的資歷高達 98 年。美秀姐豪爽表示，這個數字一聽就會「發」，這是一場累積了近百年的能量釋放。

林美秀、馬念先、旺福日前宣布組成馬年限定團體「福馬林 (FullMoney)」。（圖／馬念先工作室提供）

廣告 廣告

談到團名的由來，最初大家還有些猶豫，林美秀笑稱：「誰會想叫自己『福馬林』？」，一想到成員是旺「福」、馬念先、以及自己的姓氏「林」，這三個字湊在一起簡直是天意，她更直言：「既然叫福馬林，在台上做任何安排都是合理的！」



事實上三人會湊在一起組團，其實源自於彼此在音樂上結下的「福緣」甚深，原來當初馬念先與林美秀因拍戲結識，後來讓林美秀在歌壇一戰成名的廣告神曲〈金罵沒ㄤ〉正是出自於馬念先之手，而旺福小民也因為與馬念先合作了小胖林育群的歌〈粗線條〉 ，沒想到當時合唱的對象正是林美秀！如此「間接合作」的關係，讓馬念先笑說「原來我們早就在『隱形成團』很久了，兜了一大圈才正式原地出道，這次組團絕對是老天爺安排好的劇本！」



對於這次合作，旺福展現了一貫的樂觀精神，認為這是「歡樂的大總和」，光是想到大家聚在一起開會，嘴角就會不自覺上揚。而馬念先則是團體中的「理性擔當」，在練團與開會時不忘不斷提醒團員：「大家天馬行空很棒，但脫口秀橋段千萬不要玩到收不回來，不要讓觀眾看到想退票！」而旺福則被團內公認是「天馬行空」派的音樂擔當，馬念先笑說：「旺福每次練團都會一直加一直加困難度，讓一旁的音樂總監老師完全不敢分心，深怕一轉眼又是另外一題！」



至於唱跳俱佳的林美秀則被推派擔任「舞蹈和舞台劇總監」，責任感上身的她因為希望團員們一同跟上練舞進度，還熱心地幫大家借了一個練舞教室一起練舞；對於三人認識多年首次合作，林美秀信心滿滿，她透露當年因為《金罵謀尢》這首歌開啟了自己在演戲、主持之外的歌唱的契機，而旺福的音樂曲風本就與她的個性契合，加上林美秀無敵的舞台魅力，「這組合可以唱歌、可以跳舞，當然要 IN 啊！」，演出內容會努力在荒謬與現實間抓到完美平衡，確保音樂性依舊專業動聽。提及演唱會現場會端出怎麼樣的「菜色」獻給買票入場的觀眾，林美秀打包票預告：「每位都有合體於各自的part，絕對讓台下的觀眾驚喜連連，只怕大家嗨到燒聲！」

更多緯來新聞網報導

陳庭妮「單親媽」爆內疚感引心疼 醫師開導：不需要每件事都100分！

劉以豪超噁！剪腳指甲亂噴、襪子亂丟 柯佳嬿看傻一切拿披薩暴打