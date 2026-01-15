【限定特典】劇場版《空之境界》舉辦「半馬順時特別場」活動 將以「故事時序」放映前四章

車庫娛樂將在 1 月 24 日舉辦劇場版《空之境界》半馬順時特別場（來源：GaragePlay 車庫娛樂）



於 2004 年推出，改編自奈須蘑菇同名小說《空之境界》，其動畫作品劇場版《空之境界》於去年 11 月至今年接連在台上映，電影代理商車庫娛樂今（19）日宣布將在 1 月 24 日與台北樂聲影城合作推出半馬順時特別場，並以特別的故事時序放映前四章劇場版，而入場粉絲可以獲得「限定海報組」。

《空之境界劇場版》半馬順時特別場播映順序

空之境界劇場版：第二章 殺人考察（前）

1995年4月，我與她相遇一 在高中時期，黑桐幹也遇見了個性冷漠疏離的少女兩儀式。溫和的人與排斥一切的存在，兩人雖截然不同，卻在命運的牽引下漸漸靠近。就在黑桐逐漸理解式體內的「另一個人格」時，城市中接連發生駭人的連續獵奇殺人事件。一段充滿懸疑與命運糾葛的過去，即將揭開序幕――。

空之境界劇場版：第四章 伽藍之洞

「我要殺了那個軟弱的自己……兩儀式，不會交給你」1996年冬，一名重傷的少女被送進醫院──她叫兩儀式。歷經長時間搶救後雖保住性命，卻陷入長達兩年的沉睡。在她毫無意識的肉體深處，一場關於自我與存在的對話悄然展開。當她再次睜眼，記憶空白、感覺麻木，唯有「直死之魔眼」依舊清晰……此刻的她，已經與過去截然不同──

空之境界劇場版：第三章 痛覺殘留

1998年7月，雨夜歸途的黑桐幹也，收留了一位無家可歸的神秘少女――淺上藤乃。數日後，少女悄然離去，而城市中接連發生數起慘絕人寰的殺人事件。死者全身骨骼遭到異常力量扭曲，痛苦至極。當式展開調查時，真相也逐步浮現――那位柔弱的少女，竟是掌握恐怖能力的施暴者。擁有「直死之魔眼」的兩儀式，將以冷靜與利刃，面對命運所扭曲的一切――。

空之境界劇場版：第一章 俯瞰風景

連續多名少女從廢棄大樓頂樓墜落身亡，遺體遍布曾為城市地標的巫條大樓。傳言中，屋頂上浮現著名為「霧繪」的神祕少女身影。當墜樓事件達到第五起，擁有「直死之魔眼」的兩儀式，終於踏入謎團的核心──看見萬物死之輪廓的她，將直面一場生命與意識交錯的深層真相。

《空之境界》半馬順時特別場資訊（來源：GaragePlay 車庫娛樂）

《空之境界》半馬順時特別場將在明天 1 月 16 日中午於 MAGIC HOUR 官網平台啟售（僅開放網頁售票，APP 暫不開放售票），一個帳號限購四張，入場粉絲除了可以獲得《空之境界劇場版：第四章 伽藍之洞》主視覺海報外，還可以獲得三張特別場限定海報。

《空之境界劇場版》半馬順時特別場資訊

影廳：台北樂聲影城 ​ 巨幕廳

時間：1/24（六）15：00

售票時間：1/16（五）中午 12：00 起 售完為止

套票票價：$999 / 張

套票內含：

電影票一張、中爆米花一份、罐裝可樂一罐

「特別場限定」兩儀式款 特殊工藝海報一張

「特別場限定」橙子&式款 特殊工藝雷射海報一張

「特別場限定」四人款 特殊工藝雷射海報一張

伽藍之洞主視覺 特殊工藝海報一張