限定「粉紅刈包」嚇壞一票人 他喊話IKEA：敢在台灣賣嗎？

台灣小吃總是讓人難以抗拒，刈包更是其中之一，就有網友發現香港IKEA美食站11月限定販售的商品當中，其中一道「瑞典肉丸刈包」，因為粉紅色的紅果子麵包體，3顆肉丸搭配酸菜及花生粉，引發熱議。

原PO在Threads發文指出，「這種褻瀆台灣人的刈包，IKEA敢在台灣賣嗎？」，更附上自己花了港幣13元買的瑞典肉丸刈包，雖然其中加了豐富台灣味的酸菜及花生粉，但原PO還是認為刈包就應該加控肉才對，直呼自己是「基本教義控肉派」。

貼文發出不到一天的時間就有20萬次瀏覽和近4千人朝聖，有人笑說終於體會到義大利人對夏威夷披薩的感受了，也有不少網友貼出自己認為的褻瀆食物「你認真的嗎？這樣就褻瀆，我看你應該不知道什麼是豬血糕披薩喔」、「這樣你們就明白三色豆燒賣是多麼嘔心」、「台灣仔珍珠奶茶、拉麵、pizza都能放入入口，那叫自瀆嗎？」、「你把泡麵加珍珠放在哪裡」。

還有人說，香港和台灣是是同一個代理商，如果香港賣得好，免不了在台灣販售。而其他網友也不藏私，分享更多食譜「我覺得不夠褻瀆，酸菜要拿配豬腳那個才對吧」、「乾脆外面那層換成紅龜粿好了」。

