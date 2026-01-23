限定2天！高鐵加碼12班「5折優惠列車」 大學生快搶票

記者柯美儀／台北報導

高鐵加碼12班大學生5折優惠列車。（示意圖／資料照）

今年春節與228和平紀念日疏運僅相隔2天，為鼓勵大學生多利用疏運空檔搭高鐵返校，台灣高鐵公司宣布，2月24日（週二）、25日（週三）將加碼12班大學生5折優惠列車，自1月27日（週二）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵公司規劃於2月24日、25日，除原適用5折、75折或88折之大學生優惠車次外，再加碼提供南下、北上各三班，共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月27日凌晨零時起開放購票。

「2026大學生返校5折優惠列車」時刻表。（圖／翻攝自高鐵官網）

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T -EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵公司提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。詳細資訊及相關規定，敬請參考優惠網頁。

