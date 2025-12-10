限日令延燒 吉卜力廣州展無預警「公告延期」

中國廣州「吉卜力工作室物語·宮崎駿電影世界的奇境漫遊」疑受限日令影響，日前遭取消。美聯社、翻攝自微博



日本首相高市早苗先前在國會答辯時提及「台灣有事」，引爆中國強烈反彈，不僅外交局勢緊張，中國也在文化交流領域前至日本。繼日本天后濱崎步在上海與澳門的演唱會接連取消後，原定本月25日起於中國廣東省廣州市登場的「吉卜力工作室物語·宮崎駿電影世界的奇境漫遊」大型展覽，也在8日突然宣布延期。

主辦單位於8日透過官方社群帳號發布公告，表示展覽將延期舉辦，但未透露延期理由。公告中僅留下簡短一句：「期待在不久的將來，我們能早日再見！」但未交代任何細節，也未提出新的開展日期。展期原本規劃從2024年12月25日一路延伸至2026年10月，是近年規模最大的吉卜力相關展覽之一。

雖然主辦單位並未正面說明原因，但日媒《共同社》與《日經新聞》均指出，延期極可能與近期日中政治氣氛急遽惡化有關。高市早苗提及「台灣有事」後，中國官方多次強烈批判，使得日本相關文化活動遭遇更嚴格審查，被視為「限日令」再度收緊的跡象。

吉卜力工作室與宮崎駿導演在中國擁有龐大粉絲。2024年上海展吸引大批人潮，本次廣州展更被視為華南地區的重要文化活動。然而延期消息公布後，社群平台上湧現大量惋惜留言，粉絲感嘆「期待了好久，竟然延期」、「只能繼續等」。

除了吉卜力展覽之外，近期在中國的日本文化活動屢遭波及，包括濱崎步上海、澳門演唱會相繼取消，唱紅《航海王》主題曲的日本動漫歌手大槻真希傳出在舞台上被臨時要求下台，據統計已有30多名日本藝人近期在中國的活動遭到取消或受限，顯示「限日令」趨勢正在升級。

