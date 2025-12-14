限日令？LE SSERAFIM上海簽售會突喊卡 張藝興突缺席韓國見面會

南韓女團LE SSERAFIM原定於上海舉行的簽售會突然取消，主辦方以「不可抗力因素」為由宣布活動喊卡，引發粉絲諸多揣測。由於適逢中日關係緊張，許多人推測取消原因可能與團內有兩名日本籍成員有關，質疑聲浪不斷。此外，EXO大陸成員張藝興在團體回歸中僅有22秒鏡頭露面，並因「不可抗力因素」缺席14日的見面會。

LE SSERAFIM上海簽售突喊卡。（圖／翻攝LE SSERAFIM FB）

LE SSERAFIM原本計劃在上海與粉絲們見面，團體成員也表達了對此次活動的期待與激動之情。然而，就在活動前兩天，主辦單位突然發布聲明，表示因「產生不可抗力因素」而必須取消活動。聲明中提到，儘管已與多方討論確認，最終仍不得不做出取消決定，並承諾會全額退款。如此臨時的通知讓許多期待已久的粉絲感到失望與憤怒。

由於目前中日關係處於緊張狀態，許多人推測活動取消可能與LE SSERAFIM團內有兩名日本籍成員有關。粉絲們紛紛質疑：「有日本人的韓團也不行嗎？」值得注意的是，這並非首個受到影響的韓國團體，顯示出當前政治氛圍可能對文化交流產生的廣泛影響。

張藝興突然缺席EXO的韓國見面會。（圖／翻攝SM YouTube）

與此同時，另一個引人注目的事件是EXO成員張藝興的回歸狀況。在團體的新音樂錄影帶中，張藝興僅出現約22秒的鏡頭才登上熱搜。更令人意外的是，SM娛樂突然宣布張藝興因「不可抗力因素」而缺席14日的團體見面會，這一消息在粉絲間引發了正反兩面的評價。

有粉絲指出，張藝興早已提前一個月前往韓國參與排練，卻在關鍵時刻缺席活動，且公司未說明具體原因。加上先前CBX的合約糾紛問題，許多粉絲擔憂這些變數可能會為EXO完整體的回歸增添更多不確定性。

