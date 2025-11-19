限時下載！LINE推出11款免費貼圖 聊天過節超實用
LINE貼圖種類豐富，而除了付費購買喜歡的貼圖外，LINE也會不定期推出免費貼圖優惠，《EBC東森新聞》也整理了11款免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧。
魔法壞女巫：第二部
下載請點
下載期限：2025年12月11日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE GO × 鼻妹
下載請點
下載期限：2025年11月26日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
LINE VOOM × 情緒化的兔子
下載請點
下載期限：2025年11月20日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物品牌名店 × 可愛爛番茄
下載請點
下載期限：2025年11月13日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
波鴿家族×啾波麻糬
下載請點
下載期限：2025年11月20日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE購物護照★桔醬＆貝果
下載請點
下載期限：2025年12月10日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
LINE購物直播×只會說OOO的鵝
下載請點
下載期限：2025年12月5日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE禮物 × 到處都是貓貓
下載請點
下載期限：2025年12月5日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物夯話題 x 麵包熊日常實用篇
下載請點
下載期限：2025年12月10日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 買我的動態小廢圖
下載請點
下載期限：2025年12月3日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
LINE購物品牌名店 × 勒狗
下載請點
下載期限：2025年12月10日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
更多東森新聞報導
美警告解放軍恐隨時攻台 揭3最可能時間點
「解放軍恐突襲攻台」 美警告：北京已展開初步措施
五省級／怡君快看！六福村「12菜市場名」同音同字免費入園
其他人也在看
打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新
通訊軟體LINE是不少台灣民眾習慣使用的APP，每天都會打開來聊天，但你有發現最近使用起來怪怪的嗎？LINE官方今（18）日公告，部分iPhone用戶在開啟支援中心時，一直無法順利顯示畫面，建議民眾更新到最新版本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除
[Newtalk新聞] 隨著科技發展不斷進步，民眾對於資訊安全的關注程度也日益提升，越來越多民眾將保護個人資安視為使用電子產品的優先事項。近期有外媒爆料稱，在中東地區販賣的部分三星產品中，裝有幾乎無法被刪除、持續蒐集用戶個人資訊的以色列間諜軟體「AppCloud」。雖然許多網友針對以色列間諜軟體可能造成的資安風險表示擔憂，但截至目前為止，三星仍尚未針對相關指控進行表態。 根據卡達媒體《半島電視台》報導，總部位於黎巴嫩首都貝魯特、長期關注西亞與北非地區數字安全的非政府組織「社群媒體交流會」( SMEX ) 近期再次三星的產品提出指控，認為該公司在旗下的 Galaxy A 系列與 M 系列手機中，預先裝有「AppCloud」這個以色列間諜軟件，且無法透過傳統方法禁用或解除安裝，對三星手機用戶的資訊安全造成巨大的威脅。不過這項報導尚未獲得證實。 報導稱，「AppCloud」是由以色列 IronSource 研發的手機 APP ，可用於下載其他存在於商店內的 APP 應用程式。然而，「AppCloud」卻在協助用戶下載 APP 的同時，暗中蒐集用戶的個人資料與偏好，對三星手機用戶的資訊安全造成新頭殼 ・ 1 天前
避難容納人數差很大 徐巧芯轟「普發戰爭手冊」失去意義
國防部新版「全民國防手冊」19日起普發至全國家戶約983萬戶，針對手冊建議民眾聽到空襲警報需尋找避難點，可下載警政服務、消防防災e點通查詢附近避難點。但藍委徐巧芯質疑兩個APP顯示的容納人數差很大，資訊都沒有統籌好，發手冊的意義不就失去一大半？中時新聞網 ・ 1 小時前
iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！
【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善蘋果迷 ・ 1 天前
TOYOTA及LEXUS車主APP洗車地圖服務正式上線！攜手全國、車容坊打造智慧洗車新體驗，開幕雙重好禮同步登場
Written by: BearTOYOTA與Lexus總代理和泰汽車於2023年推出全新人車生活服務平台「OpenHub」，以開放共享的精神，整合各種車主日常生活服務，推出的首項「OpenHub充電漫遊服務」已成功串接12家充電營運商，為車主帶來便捷、高效的充電新選擇。CarStuff 人車事 ・ 17 小時前
蘋果用戶注意！LINE官方示警1功能卡了 解決方法曝光
蘋果用戶的LINE近日傳出災情，在手機APP上，可能會出現開啟支援中心後，難以退出，或是退出畫面持續讀取中，無法顯示自己前往頁面的情況。對此，LINE官方也公布處理辦法，用戶將iOS版LINE應用程式升級到15.18.0版，即可解決。中時新聞網 ・ 15 小時前
蘋果確認：日本將開放側邊按鍵啟動 Siri 以外第三方語音助理
據蘋果開發者部落格中的一份新文件證實，日本用戶將能重新指定 iPhone 側邊按鍵，用來啟動第三方語音對話應用程式，而非 Siri。 僅限日本嗎？ 據《9to5mac》早先科技新報 ・ 11 小時前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
三天吸200多萬觀看次數 女師化身埃及豔后 網讚神還原
彰化縣 / 綜合報導 彰化精誠中學辦校慶，主題是國家，讓各班變裝拚創意，其中就有一班，用資源回收材料，神還原古埃及場景，有人面獅身、駱駝、還有金字塔，學生變裸身僕人，幫忙抬轎和搖扇子，班導化身埃及豔后，全身金光閃閃、翹腳坐轎子，一出場就吸引全場目光，而這名班導可說是學校的變裝皇后，之前還扮過芭比、101忠狗的庫伊拉，以及功夫的包租婆，今年的埃及豔后又辣又吸睛，班導說其實坐轎子很累，要靠核心撐住，不然很怕會從轎子滑下來。校慶班級大進場，這班變裝超華麗，人面獅身打頭陣，埃及豔后緊接著現身，翹腳坐轎子，金光閃閃披披風拿權杖，4名裸身大漢扛轎，還有僕人搖扇子，打扮成埃及豔后的是這一班的導師，學生化身僕人，木乃伊駱駝金字塔扛著走，繞場很威風，但準備要進場的時候，埃及豔后班導黃琬瑜說：「棍子棍子棍子，棍子撐好。」轎子一扛起來，大家都抖了一下，班導超緊張，繞場全程緊繃不敢放鬆。埃及豔后班導黃琬瑜說：「整場核心撐住因為很怕掉下去，就是很怕斜的滑下去。」扛轎壯漢也是拚全力，記者VS.學生VS.班導說：「有沒有覺得很重，沒有沒有，真的嗎，很棒，你不是抖了一下。」他們是彰化精誠中學的師生，為了參加校慶，要符合國家這個主題，決定神還原打造古埃及場景，師生創意多，還曾扮過庫伊拉和101忠狗，主持人說：「狗兒們今天才能有如此英姿。」電影芭比造型也很驚人，整班粉紅色，包進娃娃紙盒裡繞場，還有旋轉壽司同學變身各種口味的握壽司，功夫也扮過，班導化身包租婆，今年這一班用埃及豔后技壓全場，用的材料大多是資源回收，巧手做出逼真道具，影片PO網太吸睛，衝上200多萬觀看次數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 11 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 6 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 14 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鄭麗文見習近平？國台辦聽到「這4字」笑了
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文表態願意和中國國家主席習近平見面，不過，國台辦今（19）日被問到，鄭麗文訪中國是否已經「箭在弦上」時，卻笑了出來，表示願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前