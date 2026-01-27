限時優惠！超商咖啡買1送1 還有超省組合價快囤
萊爾富即日起至2/10，燕麥奶拿鐵（冰）、大杯特濃美式（冰熱任選）、泰式奶茶（冰），天天買一送一。7-11超商則限時推出超殺組合價，CITY CAFE特大杯美式62杯、CITY CAFE 特大杯拿鐵48杯等組合只要1888元，最高狂省1832元。
星巴克
2026/01/14(三) - 2026/01/27(二)，活動期間全日於外送平台foodomo點購兩杯大杯指定飲品，雙杯享優惠價210元。指定飲品包含奶香烤舒芙蕾風味那堤、福吉茶那堤、那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂。
2026/1/26(一)-2026/1/28(三)，11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。
7-11
即日起至2/3限時優惠，椰香芋見西米露、黑金燒仙草、黑糖粉粿剉冰，三款任選2杯只要99元。
1/26至2/8，黑金燒仙草/椰香芋見西米露任兩杯85元。
富桂黃金粉角茶拿鐵新上市，1/21–2/17優惠價75元（原價110元／杯）。
1/21~2/3 買1杯蕉財進寶香蕉風味拿鐵送「馬上開運元寶印章筊1個」。1/21~2/17購買CITY CAFE系列任一飲品，可99元加價購「馬上開運新年好運袋1個」。
7-ELEVEN 精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，1月21日起推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價2000元，限定於5家門市販售。
即日起至1/31，中杯精品美式2杯特價99元。
1/14-1/31限時18天，金馬開運，讓你一路發發發。CITY CAFE特大杯美式62杯1888元、CITY CAFE 特大杯拿鐵48杯1888元、CITY CAFE特大杯厚乳40杯1888元、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選56杯1888元、CITY TEA 琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選56杯1888元 、CITY PRIMA 中杯精品美式/精品拿鐵任選40杯1888元。
即日起至1/31，CITY PRIMA 大杯精品美式/精品拿鐵任選365杯16888元，CITY CAFE 大杯濃萃拿鐵365杯12888元，CITY CAFE 大杯濃萃美式365杯8888元，CITY TEA 琥珀小葉紅茶/梔子花青茶任選365杯8888元。(每會員限購2組，兌換期限至2026.12.31)屆期退款OPEN零錢包。
CITY PRIMA 大杯精品馥芮白同品項買100杯再送45杯，現省5400元。
CITY CAFE 特選美式、特選拿鐵同品項買100杯再送45杯，最多現省3600元。
不可思議!+? CAFE RESERVE「哥倫比亞玫瑰卡門」新上市，1/7～2/3，精品美式&拿鐵，免費升級大杯。
7-ELEVEN黑金燒仙草暖心回歸，大杯售價75元。
OPENPOINT行動隨時取 12/15~2026/1/31購買指定咖啡轉贈給朋友，就可獲得中杯精品拿鐵買1送1。
全家
115/1/21-2/3阿里山極選綜合美式/拿鐵任選第2杯半價。
即日起至2/3，Let‘s Café阿里山極選綜合美式6杯或拿鐵5杯，同品項特價299元。
Let's Café Let's Tea與蜷川實花展攜手合作，花影限定杯身、杯套，1/7正式登場！1/7-2/3，經典咖啡大杯以上全品項任選第二杯飲品享79折優惠；單品咖啡全品項享第二杯半價；Let’s Tea全品項第二杯79折。
OK超商
1月壽星看過來！OKmart 要請你喝生日咖啡！OKAPP 會員專屬：一月壽星免費喝咖啡 ，只要你是 OKAPP 會員且為本月壽星，生日好禮直接送給你。
OKmart 推出 OKCAFE 新品「草莓戀乳雪露」，即日起至2月4日，「草莓戀乳雪露」與「楊枝甘露冰沙」同步推出單杯特價69元優惠（原價85元/件）。
萊爾富
01/26－02/13寄2本書至讀冊生活，選擇萊爾富寄件，即送 Hi café 熱特濃美式（大杯）1 杯（限量 2800 杯，送完為止）。
1/21至2/10，Hi café 大杯摩卡咖啡優惠價 30 元。
即日起至2/10，燕麥奶拿鐵（冰）、大杯特濃美式（冰熱任選）、泰式奶茶（冰），天天買一送一。
Hicafé重乳拿鐵濃郁升級，即日起至2/10，優惠價59元（原價65元）。
即日起至2/10，Hicafé燒仙草／玉米濃湯暖手價只要45元（原價55元）。
即日起至2/10，果C果昔「79元系列」買6送2，優惠價474元（原價632元），平均單杯不到60元。
