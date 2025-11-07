限時優惠！超商濃萃美式買2送2 大杯拿鐵29元爽喝
限時優惠快收！萊爾富假日限定優惠，大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。7-ELEVEN買1000元放大隨取卡回饋120元，拿這張放大隨取卡，11/5-11/10CITY CAFE濃萃美式(大)／拿鐵(大) 買2送2、買2送1。
7-11
全民普發1萬元，放大用更聰明！7-ELEVEN限時加碼優惠開跑，11/5～12/9 ，買1000元放大隨取卡回饋120元，拿這張放大隨取卡，11/5-11/10買超划算，CITY CAFE濃萃美式(大)／拿鐵(大) 買2送2、買2送1；CITY TEA小葉奶茶／奶青買2送2；CITY PEARL珍珠焙火烏龍奶茶買2送2。
7-ELEVEN DAY 購物節全面開跑！11/5～11/10限時6天，CITY指定品項任選2件79折或4件75折。
OPEN POINT行動隨時取，11/3~11/12特大杯美式買11送11、特大杯拿鐵買11送5、琥珀小葉奶茶、梔子花乃清任選買11送11；特選美式/拿鐵任選16杯只要711元、西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任選13杯只要711元；黑糖珍珠撞奶18杯只要711元。
即日起~11/11，CITY TEA冰菓室指定冰沙系列「任選2杯99元」。
7-ELEVEN推出萬聖節優惠，即日起至11/17到OPENPOINT APP領取優惠券，大杯熱厚乳拿鐵只要30元，大杯冰濃焙茶拿鐵也只要40元就喝得到。
10/29~11/11期間，指定風味拿鐵系列 2杯79折、4杯75折，參與活動之風味拿鐵包含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵)
全家
隨買跨店取，每月8號一起喝茶8，指定品項同價位買2送1
11/17至12/31到全家ATM現領普發一萬，即刻獲得商品優惠券（小白單），可兌換Let’s Café大特濃美式／大特濃拿鐵同品項買2送2、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋買2送1、大單品美式／大單品拿鐵同品項買1送1，等優惠商品。
即日起至11/9，雙11優惠活動會員限定Let’s Café特濃美式/拿鐵任選2件99元，Let’s Café經典冰磚拿鐵2件99元，Let’s Tea仙女紅茶第2杯10元。
Let's Tea焙茶拿鐵10/29~11/11第二杯10元(2杯75元)。
即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
假日限定優惠，大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。
暖暖過立冬！11/06～11/08Hi Café × MILO 巧克力飲品買1送1，暖心組合任你選：大杯巧克力珍珠牛奶（熱）原價79元、大杯巧克力歐蕾（熱）原價65元。
10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。
雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。
OKmart
即日起至2025/11/12，楊枝甘露冰沙（乙杯）、漂浮冰淇淋系列冰淇淋紅茶／冰淇淋莊園美式（乙杯）合購價只要 $111。（原價150）
全聯福利中心
全聯小時達「分批取」11/8－11/11，4天限時加碼，OFF COFFEE精品美式50杯一組下殺1111元，平均每杯不到22.3元；小農拿鐵一組35杯，等於平均每杯不到31.8元，自帶杯還可再享5元回饋。
家樂福
家樂福即日起至11/21，家樂福APP線上購物推出「inlove Café美式/拿鐵通通享有買50杯送50杯」，等同享買1送1優惠，可採取寄杯分批取。
