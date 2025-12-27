限時免費下載！精品貼圖大戰開打：Dior把熊大&兔兔變時髦、卡地亞幼豹可愛到犯規…聊天質感直接升級

（圖／品牌提供）

時尚不只要穿在身上，現在連聊天都不能輸！精品品牌們紛紛推出LINE限定貼圖，直接佔領你的聊天室。不管是過節祝福、日常閒聊的神助攻，這些精品貼圖都自帶高級濾鏡。奢華細節到超萌角色，而且還是期間限定，必須手刀下載起來！

Diorx LINE FRIENDS限定貼圖、熊大＆兔兔時髦爆擊

這回Dior出招、直接把時尚送進聊天室。Dior台灣LINE官方帳號全新推出 Dior × LINE FRIENDS 限定貼圖，靈感來自創意總監 Jonathan Anderson 操刀的首個夏季系列，讓熟悉的LINEFRIENDS角色通通換上Dior新裝，瞬間變身時尚圈最萌代言人。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）





從聊天日常到歡慶佳節、獻上祝福等，每一個表情都自帶精品濾鏡，動起來更是可愛到犯規。只能說，現在不只穿搭要跟上，連聊天風格也要 Dior等級才行，時尚迷真的會忍不住狂用、狂傳！

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

Dior官方貼圖下載連結（即日起至2026/1/21）：https://line.me/S/sticker/36644 (搜尋LINE @ DIOR)

PoloBear節日限定貼圖​、獻上年末專屬祝福

年底不只衣櫃要換季，聊天室也要一起過節才行！Ralph Lauren直接派出最會穿的時尚吉祥物—Polo Bear，推出超犯規的節日限定LINE貼圖，直擊你的童心。這次的小熊換上品牌經典冬日穿搭，圍巾、毛衣、外套一樣不少，整個就是「行走的年末氛圍製造機」。讓日常聊天多一點溫度，丟出一隻Polo Bear，瞬間優雅又療癒。

（圖／品牌提供）



Polo Bear節慶限定LINE 貼圖下載連結（即日起至2026/1/15）：https://line.me/S/sticker/36531

卡地亞美洲幼豹超萌、品牌官方LINE限時推出8款動態貼圖

卡地亞這回把經典美洲豹縮小成一群超調皮的幼豹，直接闖進LINE聊天室，幼豹化作節慶信使、限時推出8款佳節動態貼圖，為新年先暖身，注入獨有的溫暖祝福。

（圖／品牌提供）





小豹們偷偷溜進卡地亞誕生地，在紅盒、珠寶盒間捉迷藏，還不時伸出小爪子碰一下閃亮寶石，整個畫面可愛又奢華，根本是精品版童話故事。每一張貼圖都像在替你傳遞節日祝福，聊天瞬間多了溫度與儀式感。只能說，這組貼圖太犯規，不收對不起自己的新年運勢與聊天版面。

（圖／品牌提供）

【卡地亞節日主題動態貼圖】立即下載（即日起至2026/1/8）：https://line.me/S/sticker/36540

（圖／品牌提供）







原始連結

看更多 CTWANT 文章

寒流來襲不用怕！保暖神器推薦：4款時髦羽絨外套清單，輕盈、蓬鬆又超有型

日本男神木村拓哉新廣告帥炸！戴上多焦點眼鏡、視力顏值同步升級，秒變逆齡王

鞋圈警報響起！Air Max 95最狂版本來了，全球限量2000雙、還有獨立編號…三宅一生× ASICS聯名款直接封神