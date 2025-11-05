【限時免費】穿越時空的恐懼！《佛萊迪餐館之五夜驚魂：進入深淵》11 月 07 日晚上 11:00 前免費領！

Epic Games 本週限時免費遊戲登場！即日起到 11 月 7 日晚上 11 點前，玩家只要登入 Epic Games 帳號，就能免費領取《Five Nights at Freddy’s: Into the Pit 佛萊迪餐館之五夜驚魂：進入深淵》，永久收藏到遊戲庫中。

這次不只是守在監控螢幕前的驚嚇夜班，而是要你「親自跳進深坑」，體驗一段跨越時空、令人毛骨悚然的全新篇章。

恐懼回歸，《佛萊迪餐館之五夜驚魂》全新篇章

《Into the Pit》改編自《Fazbear Frights》系列的第一卷故事，帶玩家進入「玩具熊的五夜驚魂」宇宙的嶄新篇章。

故事主角奧斯瓦爾德是一名覺得生活乏味的普通少年，直到有一天，他在一間老舊披薩店裡的球池中發現異樣，那坑裡似乎能通往過去。

但這場時空冒險並非夢想成真，而是一場惡夢的開始。奧斯瓦爾德最深的願望，將讓他付出難以想像的代價。

五夜求生：在時間與恐懼中掙扎

玩家將在遊戲中度過五個充滿驚懼的夜晚，穿梭於不同時代的場景中，解開謎題、蒐集線索，並設法逃離不斷逼近的威脅。

這不只是單純的生存挑戰，更是一次與恐懼的心理對抗——你得快速行動、保持冷靜，並隨時隱藏自己的行蹤。

除了奧斯瓦爾德自身的危險之外，他的父親與過去的孩子們也深陷其中，若無法即時拯救，他們的命運將與你一同陷落。

恐怖與懸念並存的體驗

《Into the Pit》不僅延續了系列一貫的壓迫氛圍與突發驚嚇，更融入時間旅行與懸疑解謎元素。從懷舊的街機店場景到詭異的黑暗通道，玩家將一步步揭開被掩藏的真相。

這是一場膽量與智慧的雙重試煉——當你跳入那個深坑，故事就不再只是遊戲，而是生死未卜的現實。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：Epic Games Store

