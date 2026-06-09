限時幸福加碼！6/22至7/17台中市結婚登記抽5千元家電券

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為實質祝福適婚民眾成家，台中市政府推出「緣定台中幸福城」結婚登記抽獎活動，凡於6月22日至7月17日期間，前往台中市任一戶政事務所完成結婚登記，且其中一方設籍於台中市的新人，皆可免經報名與登錄程序，直接自動取得抽獎資格。民政局長吳世瑋表示，7月底前將抽出25對幸運新人，每對可獲5,000元3C家電提貨券，祝福新人甜蜜成家、好運加倍。

吳世瑋表示，婚姻是人生的重要里程碑，也是家庭建立與社會穩定發展的重要基礎，為了陪伴新人展開人生新篇章，市府除持續致贈結婚新人專屬的「成家福袋」外，也不定期推出限定加碼活動，此次「緣定台中幸福城」活動將抽出25對幸運新人，每對可獲得價值5,000元的3C家電提貨券，協助新人添購新居家電，從打造溫暖新家開始迎接美好生活。

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民政局指出，台中市今年1至4月的粗結婚率達1.46‰，位居直轄市六都之冠，且近5年的結婚率也均高於全國平均值，市府團隊將持續結合各項婚育支持政策，推出更多具互動性的活動與專案，以支持愛侶在台中安心成家，共同打造友善婚育的宜居城市。

民政局提醒計畫登記的新人，辦理結婚登記可至任一戶政事務所辦理，若欲選擇假日辦理登記，則需於預定結婚日前3個辦公日完成電話或網路預約；亦可選擇提前3個辦公日至戶所辦理，並指定結婚生效日為假日。目前民政局官網已整合全市29個戶政事務所及辦事處的特色結婚拍照牆資訊，提供新人留下幸福見證。相關活動完整詳情與預約規範，民眾可至台中市政府民政局官網或臉書粉絲專頁查詢。