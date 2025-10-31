限時黃金47折起、爆殺$811限量搶！滿額再送金條 只有今天折上加折

根據過去數年，金價平均每年上漲約 20-30%，金價一路上漲，黃金不只保值，更成了許多人心中最安心的投資。但要入手一件兼具設計感與收藏價值的金飾，價格常常讓人猶豫。別急，這次童樂繪金飾推出年度最強檔活動，除了下殺最低5折起外，滿額還送金條，除此之外再加碼送購物金，讓你能用最划算的價格，把幸福與價值一次帶回家！現在就是最佳買進時機，未來的你，一定會感謝現在的你。不知道怎麼下手？跟著攻略搶就對了。

童樂繪超品日快閃下殺！最低只要$811，想撿便宜把握今天！（圖片來源：Yahoo購物中心）

💥10/31童樂繪超品日 優惠攻略開搶必看💥

★黃金最強檔！抗漲5折起，滿額再送金條，挑戰最低價！(10/31 00:00-11/3 09:59)

★最高送63%！金飾加碼結帳8折，滿2500再送31%購物金(需登記)！(10/31限定)

★好禮再加碼！全館滿3萬登記抽黃金金片、滿80萬送1錢黃金金條(限量)！(10/31限定)

黃金破盤價特賣會傳送門👉點此進入

1.童樂繪金飾5台錢幸運星黃金金條

時價 (10/31-11/2挑戰市場最低價)

除了工作之外，一份被動收入很重要，對於想建立被動收入或長期保值的人來說，黃金金條是一個安全又值得的選擇。買黃金，不只是買一塊金條，而是投資未來的財富。現在這波黃金優惠超值得把握，童樂繪金飾5台錢幸運星黃金金條，在10/31-11/2期間，能以當日市場最低價入手。

市場最低價 點我搶便宜

未來的財富就靠黃金了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.童樂繪金飾1台兩幸運星黃金金條

時價 (10/31-11/2挑戰市場最低價)

想開始建立自己的黃金資產？童樂繪 1 台兩幸運星黃金金條，是很理想的選擇。黃金是抗通膨、抗波動的穩健資產，不論市場如何變化，長期來看都具備增值潛力的。購入黃金很重要，而購入的時機固然也非常重要，只要在這次童樂繪超品日10/31-11/2期間，購入童樂繪 1 台兩幸運星黃金金條，就可以搶到當日的市場最低價，尤其10/31當天甚至加碼滿80萬送限量1錢金條，真的是大省又大賺。對於想用穩健方式替財富增值的人來說，完全就是天賜的良機。

市場最低價 點我搶便宜

黃金是最佳抗通膨、抗波動的穩健資產之一。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.童樂繪金飾1克幸運星黃金金條

時價 (電商平台獨家下殺)

童樂繪金飾1克幸運星黃金金條，是這次童樂繪超品日獨家下殺，適合想嘗試入手黃金，卻又不想壓太多資金的人。小巧的單位讓你可以慢慢累積黃金資產，隨著時間，財富也跟著悄悄增長。從一克金條開始，也是一種慢慢存黃金的投資方式，相對來說既輕鬆又安心。對於想開始累積資產、又希望先試水溫的人來說，小小一塊1克黃金金條，就能為未來增添一份穩定與安全感。再加上如果搶在10/31購入的話，uniopen集團卡最高送12%，真的省超多。

點我入手黃金資產

靠黃金讓財富一天天悄悄增加。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.TLH黃金手環

原價$51,460 ↘ 10/31快閃價$24,111

黃金不只是一種資產，也是品味的象徵。黃金手環不只能在造型穿搭上，增加不容忽視的亮點外，與此同時還能一天天的持續增值。黃金的價值隨時間增長，手環不只是飾品，更是一種穩健的資產，能陪伴你慢慢累積財富。美麗與理財結合，誰能不心動。更何況現在正好碰上大下殺，10/31當天，TLH黃金手環居然下殺47折就能帶走，怎麼可以放過這個絕妙好時機。

限時47折 點我手刀搶

限時47折，一省就省兩萬多，把握今天。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.TLH 編織開運紅繩黃金墜(多選)

原價$2,147 ↘ 10/31快閃價$1,111

這條999純金的開運黃金手鍊，對於喜歡簡單又有特色的人來說，它是那種不張揚，但每天都想戴的小物。與此同時，紅色編織線象徵開運，黃金則象徵招財，每次佩戴都像為自己加添幸運能量與財富。更幸運的是，10/31童樂繪超品日，限時只要$1,111限量開搶，滿2500送11%購物金，10/31加碼滿2500再送500購物金，好康道相報，快手刀下單。

限時$1,111 點我開搶

今日限定$1,111，錯過就沒了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.TLH黃金墜項鍊馨想事成約重0.13錢

原價$5,782 ↘ 10/31快閃價$2,711

想把黃金的保值力融入日常穿搭？這款TLH 編織開運紅繩黃金墜很適合你。不只是一件美麗的配件，更是一種穩健的資產。對於喜歡把生活美感和理財思維結合的人來說，這條黃金墜項鍊就是最佳選擇，絕對不會錯。正好10/31是童樂繪超品日，黃金項鍊限時下殺47折，購物金最高送到29%，滿2500送11%購物金，10/31加碼滿2500再送500購物金，送別人、送自己都超可以。

爆殺47折 點我帶走

下殺47折快閃價，錯過就沒了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.TLH 黃金墜編織手鍊 招財貓幸運紅繩×誕生石

原價$1,813 ↘ 10/31快閃價$811

黃金手鍊只要$811！這次10/31童樂繪超品日，限時限量超下殺。推薦給所有想擁有一條黃金手鍊，又不想一次花大錢的人。紅色開運線搭配招財貓黃金墜，同時象徵幸運與財運，而且還可以搭配自己的誕生石，超美、超好看。不只可以用$811超低價帶回家外，還有滿2500送11%購物金，10/31加碼滿2500再送500購物金，花少少的錢就能帶走黃金，就算不是自己戴，送人也超有面子。這次真的手慢就沒了！

限時爆殺$811 點我手刀搶

黃金手鍊居然下殺$811就帶走，手慢就沒了（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.AOKI青木 2025戀金之樹黃金水晶樹約重0.05錢

原價$4,017 ↘ 10/31快閃價$1,911

這顆戀金之樹，象徵穩健增長、心願的實現、以及幸運的累積，是一顆把幸運與祝福都凝聚再一起的一棵小樹，放在書桌、客廳或辦公桌角落，都能默默帶來正能量，買來給自己、家人或是朋友，都能很好的將心意與祝福傳達。正好在10/31當天，釋出快閃價$1,911(原價4017)，馬上現省兩千多，滿2500送11%購物金，10/31加碼滿2500再送500購物金，不趁現在買就虧大了。

現省兩千多 點我省荷包

限時快閃價，現省兩千多，還有折上加折超划算。（圖片來源：Yahoo購物中心）