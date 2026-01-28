限時 7天！國聯大飯店國旅補助優惠搶先開跑 入住 101 景觀房不用 3,000 元、加碼早餐買一送一

國聯大飯店推出「國旅補助．國聯首發 限時優惠住房專案」及 4 款冬季鍋物（國聯大飯店提供）





迎接春遊旺季來臨，位於台北大巨蛋生活圈核心、坐擁台北 101 景觀的 國聯大飯店，於 1 月 28 日至 2 月 3 日限時推出「國旅補助．國聯首發」優惠住房專案，旅客透過官網預訂、於 3 月底前入住，即可享最高現折 2,000 元 優惠，體驗結合城市景觀與舒適住宿的都會假期。

而同步推出的暖冬鍋物企劃，集結館內中西餐廳的特色料理，「北馥樓」主打以長時間熬製湯底呈現的砂鍋料理，「板石咖啡廳」則推出多款個人鍋選擇，滿足不同客群用餐需求。國聯大飯店以住宿與餐飲雙線規劃，為旅客打造兼具質感與溫度的城市度假體驗。

國聯大飯店「國旅補助．國聯首發 限時優惠住房專案」

國聯大飯店宣布搶先同業，提前於 1 月 28 日至 2 月 3 日共 7 天，推出「國旅補助．國聯首發 限時優惠住房專案」，旅客透過官網預訂 3 月底前入住，即可享房價最高直接減免 2,000 元的優惠，並入住 101 景觀房，讓城市天際線成為旅程的一部分。

國聯大飯店表示：「我們希望用更直接、更輕鬆的方式，讓旅人走進台北，感受城市的節奏。」此次專案不分平假日，第一晚房價即現抵 800 元，續住第二晚再折抵 1,200 元，將實質回饋直接反映在房價上，讓住宿選擇回歸單純與自在。

除了價格上的誠意，國聯大飯店也在體驗層面細緻鋪陳，因此加碼「板石自助式早餐」買一送一優惠，讓旅客在當代典雅的用餐空間裡，伴隨著晨光與窗景，展開一段屬於自己的城市時刻。

【國聯大飯店「國旅補助．國聯首發 限時優惠住房專案」】

預訂日期：2026 年 1 月 28 日至 2026 年 2 月 3 日

住宿期間：2026 年 1 月 28 日至 2026 年 3 月 31 日，不分平假日、寒假、春節亦適用

專案價格：精緻客房平日 3,600 元起／晚，入住首晚即享 800 元禮遇折抵，續住第二晚再享 1,200 元回饋。

專案優惠：預訂成功保證入住升等 101 景觀客房，入住期間享板石自助式早餐買一送一優惠。

專案預訂：國聯大飯店官方網站

國聯大飯店位處台北大巨蛋生活圈核心、串聯松山文創園區與城市文化動線，視野擁抱台北地標101。（圖／國聯大飯店提供）

國聯大飯店兩大餐廳 4 款冬季鍋物亮相

主打上海菜的「北馥樓」，以《臺灣米其林指南》入選餐廳之姿備受關注。除了招牌『砂鍋醃篤鮮』外，看好歲末聚餐的需求，更以砂鍋湯品豐富餐桌的上海質感特色與歡聚氛圍。『花膠什錦砂鍋』、『砂鍋火烔土雞湯』兩道鍋物皆以慢火熬製 48 小時、脂香溫潤的乳白高湯底為靈魂，即日起供應至 2 月 14 日，請於三天前預訂。

『砂鍋火烔土雞湯』使用 1 公斤重嚴選小土雞，並搭配干貝、花膠、扁尖筍、金華火腿等豐富食材後，再小火慢煮 2 小時讓鮮味充分融合，湯體濃郁滑順、滋味溫潤，提供大、小兩種份量，大鍋售價 1,680元適6至8 人，小鍋售價920元可供3至 4 人享用，是宴客與家庭聚餐的冬季首選(價格另加一成服務費)。

『砂鍋火烔土雞湯』

另一亮點則是使用名貴海味「花膠」的『花膠什錦砂鍋』，使用熬製兩天的濃白湯頭，搭配膠原蛋白豐盈的花膠，以及豬肚、雞腿、菇類和金華火腿等豐富食材蒸炊 2 小時，湯色濃郁鮮亮、入口層次飽滿，輕鬆滿足商務聚餐與饕客們的味蕾需求。

『花膠什錦砂鍋』

全日供應餐食的「板石咖啡廳」，料理風格明快清亮，符合都會與國際旅客的節奏。即日起推出『川味水煮鍋』、『味噌豆漿鍋』2 種個人鍋品，建構出屬於都市飯店的冬季味道，即日起供應至 4 月 30 日。

『川味水煮鍋』靈魂來自主廚以多種辣椒與香料炒製的招牌「辣渣」，將肉桂、丁香、燈籠椒、青花椒、朝天椒、宮保辣椒、大紅袍花椒等食材於熱油中激出香氣，再加入雞高湯，香氣奔放中呈現麻、辣、鮮、香的鮮明風格，搭配牛肉或豬肉一起品嘗，辛香與肉香相互襯托，是冬天最能喚醒味蕾的一款鍋物。

『川味水煮鍋』

工序講究的『味噌豆漿鍋』走的是優雅溫柔的白湯系路線，將柴魚醬汁熬煮 4 小時隔夜收味後，再添入清酒提香解膩，味噌、鮮奶、無糖豆漿等調成的湯底充滿豆香與自然甘甜，湯體柔滑香氣交織，伴隨著柴魚和味噌的鹹香及綜合蔬食，風味乾淨雅致，與海鮮或豬肉搭配更能襯托白湯的細膩層次。

『味噌豆漿鍋』

