限時1天，6折起開搶！ i-dle舒華同款SKECHERS鞋，單筆滿額送好禮

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

說到SKECHERS，在台灣有些人可能會覺得是長輩穿的鞋，但其實這幾年品牌早就默默大翻身，從美國紅到全球。SKECHERS早就是世界級的運動鞋品牌之一，不只舒適度有口碑，鞋型設計也越來越年輕化。像是厚底復古鞋、潮流運動鞋，甚至最近很紅的瞬穿健走鞋，都讓不少原本沒注意這個品牌的人開始改觀。現在走在街上其實很常看到年輕人穿SKECHERS，不只是因為好穿好走，搭起來也意外好看。這次整理的8款人氣休閒鞋，從復古潮流款、日常運動鞋到夏天涼鞋都有，讓你重新認識這個其實被台灣低估的品牌。

只有1天！SKECHERS品牌日，下殺6折起開搶，滿額再送好禮。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💥4/14 SKECHERS品牌日 只有1天6折起開搶💥

★ 正價獨降8折，魅力款6折起，滿額最高再享9折

廣告 廣告

★ 滿額再加碼：擇高門檻贈送

★ 單筆滿$3,800贈粉紅水壺

★ 單筆滿$6,800贈湯鍋

只有1天 SKECHERS品牌日6折起 手刀搶

👉點此進入

1. 限時59折！SKECHERS 瞬穿舒適科技 女休閒鞋/運動鞋 任選

原價$3,390 ↘ 4/14快閃價$1,990

點我購買🛒

限時1天59折！生活裡各種小確幸，不說別的，光是穿鞋子不用彎腰，輕鬆一套就走，就足以讓人感覺到幸福。這雙SKECHERS瞬穿科技簡直無敵，腳後跟的特殊結構，不用特別用手整理，腳一踩就能穿好，整個過程順到不行。而且走路時鞋底的回彈感，同樣也讓人震驚。不只適合懶人，對於長輩們更是極度友善的一雙鞋，屬於所有年齡都會想每天穿的實用型SKECHERS運動鞋。趁限時1天只要59折，當然要趁機幫自己、長輩都各帶一雙。

限時1天59折！SKECHERS瞬穿科技簡直無敵。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.限時74折！SKECHERS 女鞋 運動鞋 任選

原價$3,390 ↘ 4/14快閃價$2,490

限時74折 只有1天

點我購買🛒

限時1天74折！運動鞋最重要的，不外乎就是要穿的舒服，而這正是這系列SKECHERS女鞋厲害的地方，主打輕量＋緩震。而且鞋面用的還是透氣材質，就算長時間穿也不會悶，很適合需要長時間站或走的人。而且剛好限時1天下殺74折，當然要把握機會。

限時1天74折！SKECHERS女鞋厲害的地方，主打輕量＋緩震。 （圖片來源：Yahoo購物中心）

3.限時8折！SKECHERS 女休閒鞋/男運動鞋 任選

原價$3,090 ↘ 4/14快閃價$2,472

限時8折 只有1天

點我購買🛒

限時8折。這幾雙一直是SKECHERS裡蠻受歡迎的運動鞋款，整體帶點復古運動風、線條簡單，穿起來就是很順眼。鞋底維持品牌一貫篇柔軟的腳感，走路不會有太硬的感覺，踩起來每一步都很舒服。特別是現在限時1天下殺8折，全家老小一人一雙剛剛好。

這幾雙一直是SKECHERS裡蠻受歡迎的運動鞋款。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.限時71折！SKECHERS 女休閒涼鞋 拖鞋 任選

原價$2,390 ↘ 4/14快閃價$1,690

限時71折 只有1天

點我購買🛒

限時1天71折！夏天最需要的不外乎就是一雙，能走上街、又能踏進沙的涼鞋，這系列的SKECHERS涼鞋，除了搭配柔軟鞋墊外，還有超輕量的鞋身，踩起來微微回彈超舒服，長時間穿都很可以。限時71折，今年夏天就靠它涼爽舒服地度過了。

限時1天71折！夏天最需要的不外乎就是一雙，能走上街、又能踏進沙的SKECHERS涼鞋。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.限時57折起！SKECHERS 女休閒鞋/男運動鞋 任選

原價$2,790 ~ 3,190 ↘ 4/14快閃價$1,590

限時57折起 只有1天

點我購買🛒

限時下殺57折，只有1天！SKECHERS身為美國前三大運動鞋品牌，之所以可以長期熱賣，多虧它的舒適跟穩定，鞋墊柔軟有彈性，很多人穿上會覺得好像隨時走在柔軟墊子上，走久也比較不容易累。SKECHERS運動鞋穿起來很自在，難怪銷量遍布全球。最重要的是現在任選最低57折，只有1天，手速慢就沒了。

限時下殺57折，SKECHERS運動鞋穿起來很自在，難怪銷量遍布全球。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.限時8折！SKECHERS 舒華同款 D'LITES 瞬穿舒適科技 休閒鞋

原價$3,190 ↘ 4/14快閃價$2,552

限時8折 只有1天

點我購買🛒

限時8折，舒華同款！SKECHERS超經典運動鞋就是這雙，SKECHERS D'LITES。復古厚底，穿起來整體比例很好看，再加上瞬穿瞬走的設計，方便跟舒適度都大升級。最重要的是，它是舒華同款，超有存在感又超好搭衣服，甚至現在還有限時1日的8折特惠，想不到有任何理由不穿回家。

限時8折，舒華同款！SKECHERS D'LITES。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.限時8折！SKECHERS 女健走系列瞬穿舒適科技 GO WALK 8 寬楦款

原價$3,290 ↘ 4/14快閃價$2,632

限時8折 只有1天

點我購買🛒

限時8折，只有1天！SKECHERS GO WALK系列幾乎可以說是SKECHERS的代表作，銷量高居不下。GO WALK第8代延續品牌主打的輕量和高回彈，走起路來明顯比較輕鬆，再搭配瞬穿設計，穿脫超省事。對於喜歡散步、健走或逛街旅遊的人來說，這雙絕對會是你的心頭好。

SKECHERS GO WALK系列幾乎可以說是代表作，銷量高居不下。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.限時8折！SKECHERS 男休閒系列GARLAN_WATERPROOF

原價$3,190 ↘ 4/14快閃價$2,552

限時8折 只有1天

點我購買🛒

限時8折。這雙SKECHERS GARLAN WATERPROOF，外型走低調路線，不會太戶外，也不會太正式，重點是鞋面具備防水設計，遇到下雨天或地面濕濕都不用太緊張，關於這點通勤族肯定超有感的滿意。簡單來說，這雙SKECHERS休閒鞋就是一雙穿著頻率一定會越來越高的實用型休閒鞋。在台灣這種一天到晚下雨的地方，趁限時8折趕快穿走這雙防水型SKECHERS鞋，絕對錯不了。