限時1天！ 大全聯、家樂福元旦優惠 消費滿額享9折





明（1/1）日迎接2026年元旦，國內兩大量販店「大全聯、家樂福」，祭出新年優惠，凡單筆消費滿2000元，即送200元現金折價券，相當於9折優惠！

大全聯賣場於元旦當日推出「歲末感恩大回饋、福利熊生日慶」9折活動，1日（四）當天福利卡友、PX Pay會員，於全台大全聯實體門市過卡交易，即送200元現金折價券，折價券使用期限為1/2（五）～1/9（五），每人每卡不限餐與次數，單筆回饋無上限。

▼大全聯於元旦當日推出「歲末感恩大回饋、福利熊生日慶」9折活動。（圖／翻攝《大全聯》官網）

家樂福量販店也於元旦當天，實體店面、線上購物消費滿2000元，同享9折優惠活動，實體店面以現金折價券回饋，量販店單筆最高回饋5,000元現金折價券。線上購物則可現折9折優惠，單筆上限折1,000元，部分商品不適用，不得與其他優惠活動合併使用。

此外，家樂福超市店、加速配，消費滿888元，輸入折扣碼「快樂迎新年」即享9折優惠，單筆上限折150元，部分商品不適用，每人限用一次，超市店單筆最高回饋3,000元現金折價券。每位會員量販或超市擇一參加一次（參加次數合併計算）。

▼家樂福量販店也於元旦當天，實體店面、線上購物消費滿2000元，同享9折優惠活動。（圖／翻攝《家樂福》官網）

（封面圖／大全聯提供、翻攝自Google Maps）

