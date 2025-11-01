限時$1,111開搶！New Balance下殺3折起，8大人氣鞋款一次看，最高回饋38%太划算
限時$1,111，搶購New Balance指定款，手慢就沒了，趕快揪姊妹們一起來搶。說到最能把經典與潮流完美結合的品牌，New Balance絕對榜上有名。從街頭穿搭、日常通勤，到韓風、日系風都少不了它的身影。無論是IU、孔劉、張員瑛，還是台灣藝人邵雨薇，私服出鏡都少不了一雙NB鞋；走在街上也到處都是NB的蹤影，用人見人愛形容它也不為過。
現在New Balance超品日，限時2天開跑，全館3折起外，還有最高加送38%回饋，滿3500折300、滿5000折600等超多好康，用這麼超值的價格就能入手，不趁現在買爆它，要等到什麼時候？
💥11/1 New Balance超品日 特惠開搶攻略💥
★ 11/1 10:00-11/3 09:59 New Balance超級品牌日3折起！最高加送38%回饋
★ 指定鞋款限時$1,111
★ 全館滿3500折300、滿5000折600
★ 服飾類 2件6折、3件5折
★ 滿4000送手機夾片掛繩卡套組
★ 11/1 10:00-11/2 09:59 24HR限定！ LINE購物加碼 11%
★ 11/1 10:00-11/3 09:59 滿額最高再加送16%購物金
★ 指定銀行刷卡回饋11%
New Balance限時$1,111起開搶傳送門
1.只有2天！限時$1,111搶購！【New Balance】327/500/550/574復古鞋_多款任選
原價$3,880 ↘ 11/1-11/2快閃價$1,111
限時限量$1,111，搶到馬上穿回家，真的太誇張了。無論是街頭潮人還是日系穿搭控，鞋櫃裡幾乎都少不了一雙NB復古鞋。從人氣不墜的NB 327、到復古運動的NB 500、以及線條俐落的NB 550、還有懷舊休閒的NB 574，每一雙都完美詮釋復古就是時尚這句話，輕鬆就能穿出隨性又高級的氛圍，難怪每次新品一上架就被秒殺。但這次New Balance居然祭出超誇張特惠，11/1-11/2居然用$1,111超低價就能穿回家，還有最高加送38%回饋，當然要趁機多帶走幾雙啊！
2.【New Balance】725系列復古鞋_中性_多款任選(ML725CK/ML725P/ML725CG)(Y購/網路獨家)
原價$2,980 ↘ 11/1-11/11快閃價$1,711
如果說，誰能把復古老爹鞋的時尚，發揮到最大，那絕對非New Balance 725莫屬。這系列以2000年代慢跑鞋為靈感，復古中又帶點未來感，中性風男女都能駕馭，不管是搭配西裝外套、還是運動套裝，都能展現出隨性卻講究的態度，可以說是低調潮人的愛鞋之一。如果你想找一雙能展現獨特潮流感的復古鞋，現在這雙NB鞋，原價兩千多，限時11/1-11/11下殺一千多就能入手，再另外搭配全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋的活動，一省就省超多，怎麼可能放過這個機會。
3.限時$1,111搶購！【New Balance】373系列復古鞋_女性_多款任選(WL373SH2/QB2/QC2/TM2/GW500RTG)(Y購/網路獨家)
原價$24,80 ↘ 11/1-11/11快閃價$1,111
$1,111限時超殺開搶，全款拿下的時機到了。想找一雙每天都能穿、又能輕鬆搭出氣質感的鞋，New Balance 373系列女鞋，正是那種一穿上就會愛上的復古鞋。以經典慢跑鞋為基底，呈現出恰到好處的復古文青感，很適合喜歡溫柔系穿搭的人。再加上現在正是NB超品日，難得的超殺特惠時機，11/1-11/11期間，這系列的款式$1,111就能拿下，當然要趁機包色包款啊。不只如此，全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋，錯過真的太可惜。
4.【New Balance】 復古鞋_灰白色_中性_M1906RRD-D楦
原價$4,680 ↘ 11/1-11/11快閃價$2,611
一省就省兩千多！說到近年最火的復古鞋，New Balance M1906R絕對榜上有名。這款以2000年代經典慢跑鞋為原型，搭配現代流線設計與科技中底，呈現出剛柔並濟的潮流姿態。灰白色鞋面低調又有質感，不管是極簡穿搭、街頭風或通勤造型，都能輕鬆駕馭。穿起來包覆感剛剛好，不只外型搶眼，腳感也相當輕盈。想入手一雙能在街頭與日常間自由切換的復古鞋，NB M1906R絕對值得收。更何況現在NB大折扣，這雙New Balance M1906R下殺56折，原價四千多，現在兩千多就能入手，還有全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋的活動，不把握機會就虧大了。
5.限時$1,111搶購！【New Balance】530系列復古鞋_中性_2款任選(MR530GB/MR530RD)
原價$3,080 ↘ 11/1-11/11快閃價$1,111
CTA按鈕：快閃價$1,111！點我開搶
快閃價$1,111瘋搶NB 530系列！以90年代的慢跑鞋為設計靈感的New Balance 530，整體線條俐落又帶點懷舊感。號稱百搭王者的它，不論上班或出遊都能輕鬆駕馭。穿起來舒適又輕量，簡直就是萬年不敗首選。想入手一雙結合復古與時尚的NB復古老爹鞋，趁11/1-11/11期間，NB祭出快閃超特惠價，$1,111就能入手一雙，而且還有全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋的活動，省上加省，現在不快點手刀搶購，真的會後悔。
6.IU/張員瑛/邵雨薇著用款【New Balance】204L系列復古鞋_中性_4款任選(U204LSWA/SWB/SWC/SWD) 204L
原價$3,680 ↘ 11/1-11/11快閃價$2,944
自從IU、張員瑛、邵雨薇等明星的穿搭曝光後，New Balance 204L系列再度掀起一波復古韓系風。高級又耐看、低調又充滿細節感，任何風格都能自然融入。而且穿起來不笨重、腳感柔軟，走一整天都不會累，被譽為最適合日常穿的明星同款，想穿出像IU一樣的溫柔，或是像張員瑛一樣的清新，首選New Balance 204L絕對不會錯。而且現在剛好碰上NB大下殺，這雙限時打8折，除此之外再加上全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋，不趁現在，更待何時?
7.IU/孔劉/楊祐寧著用款【New Balance】2010系列復古鞋_中性_3款任選(U2010SGR/U2010TTO/U2010TTB) 2010
原價$4,880 ↘ 11/1-11/11快閃價$3,904
集結IU、孔劉、楊祐寧三位人氣指標共同上腳，New Balance 2010系列可說是今年話題度最高的中性復古鞋之一。以戶外越野鞋為靈感，融合復古跑鞋與現代機能，穿上腳直接就是氣場全開。加上穩定支撐的中底與耐磨外底，走起來超級舒適，完全就是一雙，從都市穿到戶外都沒問題的New Balance鞋。NB 2010系列被封為本年度必收鞋，趁現在NB下殺現省快一千，外再加全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋，超級划算，錯過真的會搥心肝！
8.IU/邵雨薇著用款【New Balance】471系列復古鞋_中性_3款任選(U471KAA/U471KAB/U471KAC)NB 471
原價$3,480 ↘ 11/1-11/11快閃價$2,784
這雙跟IU、邵雨薇同款的New Balance 471系列，屬於日常百搭風。低調線條加上輕量鞋身，搭配牛仔褲、運動褲都可以，是一雙男女都能輕鬆駕馭的鞋，很適合當作情侶鞋穿。而且剛好正值NB超品日，11/1-11/11這雙NB 471限時打8折外，還有全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋的好康，趁現在幫自己跟情人、家人或朋友，入手同款New Balance復古鞋，不只一起穿超幸福，還能大力省荷包！
其他人也在看
「捏捏樂」百萬網紅驚曝罹癌 療癒神器變致癌殺手？眼痛、咳嗽、免疫失調都上門
被老闆罵、同事陷害、工作不順利，很多人生氣起來都很想「捏爆」討厭的人，但現實生活不可能，市面上一種裝在透明袋子裡任你捏的「捏捏樂」成為辦公室療癒必備紓壓玩具。但一位大陸的「捏捏樂」玩具部落客，日前發文健康2.0 ・ 1 天前
10/31萬聖節「3星座財運爆發」！TOP1人脈帶來財富，別錯過手氣最旺這幾天！
萬聖節即將到來，你的財富也正在靠近！星座專家小孟老師點名3星座，在萬聖節前後將會有良好財運，想增加收入的人千萬要把握！姊妹淘 ・ 1 天前
限時黃金47折起、爆殺$811限量搶！滿額再送金條 只有今天折上加折
根據過去數年，金價平均每年上漲約 20-30%，金價一路上漲，黃金不只保值，更成了許多人心中最安心的投資。但要入手一件兼具設計感與收藏價值的金飾，價格常常讓人猶豫。別急，這次童樂繪金飾推出年度最強檔活動，除了下殺最低5折起外，滿額還送金條，除此之外再加碼送購物金，讓你能用最划算的價格，把幸福與價值一次帶回家！現在就是最佳買進時機，未來的你，一定會感謝現在的你。不知道怎麼下手？跟著攻略搶就對了。Yahoo好好買 ・ 1 天前
2025全台樂園優惠推薦｜雙11大促！六福村墓碑鎮65折、麗寶樂園雙人套票激殺43折起、義大超值$699搶一波！
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙11折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 10 個月前
錢包破大洞你還沒發現！理財專家揭露6大NG行為難怪「越省越窮」
明明少吃外食、逛超市只挑特價品，連家具都精打細算買二手，存款帳戶卻依然「乾巴巴」？先別急著怪薪水太少，日本一級理財規劃師飯田道子提醒：「真正讓錢溜走的兇手，往往...早安健康 ・ 1 天前
大樂透頭獎衝4.8億！3生肖獲財神庇佑 橫財接二連三
大樂透今（31）日晚間開獎，頭獎上看4.8億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖虎、龍、猴的人獲得財神爺眷顧，意外之財不斷，躺著爽接錢，財富迅速飆升。中天新聞網 ・ 18 小時前
11月優惠：Olive Young新品特價！Loopy聯名彩妝粉嫩登場｜星野集團溫泉旅館早鳥85折｜KKday線上旅展買1送1｜揪愛Mei推好物
近來氣溫下降逐漸有感，冬天最熱門的旅行規劃，莫過於「滑雪行程」、「泡湯行程」，正好可以趁著各旅遊平台推出的雙11超優惠折扣，省下不少旅費！除了心靈饗宴，為自己重新規劃養生飲食菜單，購買命定的秋冬名品，也都都是慰勞忙碌生活的自己，最好的方式之一...「揪愛Mei」整理11月優惠懶人包，一次打包養生、旅遊、美體美妝的精選折扣，讓你輕鬆比價、快速下單，準備好迎接舒心愜意的冬日生活！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
威力彩開獎了！10/30中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114087期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為17、21、24、20、13、14，第二區為02。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
歲末犒賞感謝祭大戰雙11！Sony Xperia全系列購機優惠一次看
在歡慶歲末年終之際，別忘了犒賞辛苦一整年自己與家人！自 2025/11/1至2025/12/31止，Sony Xperia推出全系列購機優惠方案，邀索粉用最強優惠將命定的 Xperia 帶回家！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB世界大賽G6》道奇、藍鳥激戰 兩軍先發6局皆退場、將決戰牛棚【不斷更新】
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G6，台灣時間11月1日，在加拿大多倫多藍鳥主場Rogers Centre開打，距離隊史睽違32年的冠軍僅差1勝的藍鳥，先發大任交給Kevin Gausman，而背水一戰的洛杉磯道奇，則托付給日籍強投山本由伸。Yahoo奇摩運動 ・ 6 分鐘前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 18 小時前