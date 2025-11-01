限時$1,111開搶！New Balance下殺3折起，8大人氣鞋款一次看，最高回饋38%太划算

限時$1,111，搶購New Balance指定款，手慢就沒了，趕快揪姊妹們一起來搶。說到最能把經典與潮流完美結合的品牌，New Balance絕對榜上有名。從街頭穿搭、日常通勤，到韓風、日系風都少不了它的身影。無論是IU、孔劉、張員瑛，還是台灣藝人邵雨薇，私服出鏡都少不了一雙NB鞋；走在街上也到處都是NB的蹤影，用人見人愛形容它也不為過。

11/1-11/2限時2天，New Balance下殺3折起，指定款$1,111搶購。（圖片來源：Yahoo購物中心）

現在New Balance超品日，限時2天開跑，全館3折起外，還有最高加送38%回饋，滿3500折300、滿5000折600等超多好康，用這麼超值的價格就能入手，不趁現在買爆它，要等到什麼時候？

💥11/1 New Balance超品日 特惠開搶攻略💥

★ 11/1 10:00-11/3 09:59 New Balance超級品牌日3折起！最高加送38%回饋

★ 指定鞋款限時$1,111

★ 全館滿3500折300、滿5000折600

★ 服飾類 2件6折、3件5折

★ 滿4000送手機夾片掛繩卡套組

★ 11/1 10:00-11/2 09:59 24HR限定！ LINE購物加碼 11%

★ 11/1 10:00-11/3 09:59 滿額最高再加送16%購物金

★ 指定銀行刷卡回饋11%

New Balance限時$1,111起開搶

👉點此進入

1.只有2天！限時$1,111搶購！【New Balance】327/500/550/574復古鞋_多款任選

原價$3,880 ↘ 11/1-11/2快閃價$1,111

限時限量$1,111，搶到馬上穿回家，真的太誇張了。無論是街頭潮人還是日系穿搭控，鞋櫃裡幾乎都少不了一雙NB復古鞋。從人氣不墜的NB 327、到復古運動的NB 500、以及線條俐落的NB 550、還有懷舊休閒的NB 574，每一雙都完美詮釋復古就是時尚這句話，輕鬆就能穿出隨性又高級的氛圍，難怪每次新品一上架就被秒殺。但這次New Balance居然祭出超誇張特惠，11/1-11/2居然用$1,111超低價就能穿回家，還有最高加送38%回饋，當然要趁機多帶走幾雙啊！

限時2天！快閃$1,111

限時限量$1,111，NB復古鞋超值價開搶！（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.【New Balance】725系列復古鞋_中性_多款任選(ML725CK/ML725P/ML725CG)(Y購/網路獨家)

原價$2,980 ↘ 11/1-11/11快閃價$1,711

如果說，誰能把復古老爹鞋的時尚，發揮到最大，那絕對非New Balance 725莫屬。這系列以2000年代慢跑鞋為靈感，復古中又帶點未來感，中性風男女都能駕馭，不管是搭配西裝外套、還是運動套裝，都能展現出隨性卻講究的態度，可以說是低調潮人的愛鞋之一。如果你想找一雙能展現獨特潮流感的復古鞋，現在這雙NB鞋，原價兩千多，限時11/1-11/11下殺一千多就能入手，再另外搭配全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋的活動，一省就省超多，怎麼可能放過這個機會。

限時超低價！

原價兩千多，限時下殺一千多就能把NB 725帶走。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.限時$1,111搶購！【New Balance】373系列復古鞋_女性_多款任選(WL373SH2/QB2/QC2/TM2/GW500RTG)(Y購/網路獨家)

原價$24,80 ↘ 11/1-11/11快閃價$1,111

$1,111限時超殺開搶，全款拿下的時機到了。想找一雙每天都能穿、又能輕鬆搭出氣質感的鞋，New Balance 373系列女鞋，正是那種一穿上就會愛上的復古鞋。以經典慢跑鞋為基底，呈現出恰到好處的復古文青感，很適合喜歡溫柔系穿搭的人。再加上現在正是NB超品日，難得的超殺特惠時機，11/1-11/11期間，這系列的款式$1,111就能拿下，當然要趁機包色包款啊。不只如此，全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋，錯過真的太可惜。

快閃價$1,111！

快閃價$1,111，手刀搶New Balance 373系列，一次帶走全色系。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.【New Balance】 復古鞋_灰白色_中性_M1906RRD-D楦

原價$4,68 0 ↘ 11/1-11/11快閃價$2,611

一省就省兩千多！說到近年最火的復古鞋，New Balance M1906R絕對榜上有名。這款以2000年代經典慢跑鞋為原型，搭配現代流線設計與科技中底，呈現出剛柔並濟的潮流姿態。灰白色鞋面低調又有質感，不管是極簡穿搭、街頭風或通勤造型，都能輕鬆駕馭。穿起來包覆感剛剛好，不只外型搶眼，腳感也相當輕盈。想入手一雙能在街頭與日常間自由切換的復古鞋，NB M1906R絕對值得收。更何況現在NB大折扣，這雙New Balance M1906R下殺56折，原價四千多，現在兩千多就能入手，還有全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋的活動，不把握機會就虧大了。

現省兩千多！

NB M1906R，一省就省兩千多。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.限時$1,111搶購！【New Balance】530系列復古鞋_中性_2款任選(MR530GB/MR530RD)

原價$3,080 ↘ 11/1-11/11快閃價$1,111

CTA按鈕：快閃價$1,111！點我開搶

快閃價$1,111瘋搶NB 530系列！以90年代的慢跑鞋為設計靈感的New Balance 530，整體線條俐落又帶點懷舊感。號稱百搭王者的它，不論上班或出遊都能輕鬆駕馭。穿起來舒適又輕量，簡直就是萬年不敗首選。想入手一雙結合復古與時尚的NB復古老爹鞋，趁11/1-11/11期間，NB祭出快閃超特惠價，$1,111就能入手一雙，而且還有全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋的活動，省上加省，現在不快點手刀搶購，真的會後悔。

快閃價$1,111！

New Balance 530，限時$1,111開搶。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.IU/張員瑛/邵雨薇著用款【New Balance】204L系列復古鞋_中性_4款任選(U204LSWA/SWB/SWC/SWD) 204L

原價$3,680 ↘ 11/1-11/11快閃價$2,944

自從IU、張員瑛、邵雨薇等明星的穿搭曝光後，New Balance 204L系列再度掀起一波復古韓系風。高級又耐看、低調又充滿細節感，任何風格都能自然融入。而且穿起來不笨重、腳感柔軟，走一整天都不會累，被譽為最適合日常穿的明星同款，想穿出像IU一樣的溫柔，或是像張員瑛一樣的清新，首選New Balance 204L絕對不會錯。而且現在剛好碰上NB大下殺，這雙限時打8折，除此之外再加上全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋，不趁現在，更待何時?

限時下殺！

IU、張員瑛、邵雨薇同款，New Balance 204L限時8折，還有超多回饋可以拿。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.IU/孔劉/楊祐寧著用款【New Balance】2010系列復古鞋_中性_3款任選(U2010SGR/U2010TTO/U2010TTB) 2010

原價$4,880 ↘ 11/1-11/11快閃價$3,904

集結IU、孔劉、楊祐寧三位人氣指標共同上腳，New Balance 2010系列可說是今年話題度最高的中性復古鞋之一。以戶外越野鞋為靈感，融合復古跑鞋與現代機能，穿上腳直接就是氣場全開。加上穩定支撐的中底與耐磨外底，走起來超級舒適，完全就是一雙，從都市穿到戶外都沒問題的New Balance鞋。NB 2010系列被封為本年度必收鞋，趁現在NB下殺現省快一千，外再加全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋，超級划算，錯過真的會搥心肝！

現省快一千！

IU、孔劉、楊祐寧都在穿New Balance 2010，趁現在買現省快一千。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.IU/邵雨薇著用款【New Balance】471系列復古鞋_中性_3款任選(U471KAA/U471KAB/U471KAC)NB 471

原價$3,480 ↘ 11/1-11/11快閃價$2,784

這雙跟IU、邵雨薇同款的New Balance 471系列，屬於日常百搭風。低調線條加上輕量鞋身，搭配牛仔褲、運動褲都可以，是一雙男女都能輕鬆駕馭的鞋，很適合當作情侶鞋穿。而且剛好正值NB超品日，11/1-11/11這雙NB 471限時打8折外，還有全館滿3500折300、滿5000折600，最高加送38%回饋的好康，趁現在幫自己跟情人、家人或朋友，入手同款New Balance復古鞋，不只一起穿超幸福，還能大力省荷包！

限時下殺！

IU、邵雨薇同款的New Balance 471，限時打8折，還有超多回饋可以拿。（圖片來源：Yahoo購物中心）