限時2個月！新冠疫苗明年元旦起「擴大全民接種」

疾管署今（12）日宣布，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論，決議自明年（2026）年1月1日至2月28日止，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月齡以上尚未接種本季新冠疫苗的民眾」，以提升群體保護力。

今年秋冬新冠疫苗10月1日開打，公費施打對象限縮為10類高風險群，為2022年宣布新冠疫苗全民接種後首度限縮，直到日前ACIP開會，才決議全面放寬接種對象，為時2個月。

疾管署發給醫界的通函中指出，考量冬季為呼吸道傳染病好發的季節，且期間各種節慶活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，而疫苗接種後約需2周才能產生完整保護力，經ACIP日前開會討論，決議自明年1月1日到2月28日，全面擴大新冠疫苗公費接種對象為「滿6個月齡以上尚未接種本季新冠疫苗的民眾」，以提升群體保護力，降低感染後併發重症及死亡的風險。

醫界通函也說明，現階段國內供應的Moderna LP.8.1及NovavaxJN.1兩種廠牌的新冠疫苗，針對目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果，滿12歲以民眾可任擇1種廠牌接種，而滿6個月齡到11歲兒童，則只能接種ModernaLP.8.1。

