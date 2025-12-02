限時2天，只要$1,212起！New Balance手刀開搶，好康攻略一次看，最高回饋38%

說到把經典復古和日常潮流完美結合，New Balance絕對是榜上有名。無論是街頭穿搭、上班通勤，還是韓風、日系風，都很常看到NB的蹤影。這次整理出八款NB人氣鞋款，每一雙都兼具舒適度與設計感。牛仔褲配上NB MR530、短褲搭NB 327、運動褲配NB 1906各種風格都完全不違和，每個人都可以找到一雙最適合自己的命定NB鞋。

12/3-12/4只有兩天，限時1212起搶購，滿額還有折價＋最高38%回饋可以拿，省上加省，完全就是好康大放送，好想趁機全款包色一次帶回家。

廣告 廣告

12/3-12/4限時2天，New Balance下殺最低$1,212搶購。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💥12/3 New Balance品牌日 特惠開搶攻略💥

★ New Balance品牌日，潮鞋激降$1212起，滿額最高回饋38％

★ 潮鞋$1212起，滿2000折100、滿3500折300、滿5000折600

★ 服飾任2件6折、任3件5折

★ 12/3 一日限定！LINE導購加送10% LINE POINTS

★ 全站單日滿2500送8％購物金

★ 時尚日再加碼單日滿5000加碼送4%購物金

★ 指定銀行刷卡最高送12%

New Balance限時$1,212起開搶傳送門

👉點此進入

1.只有2天！New Balance 373系列復古鞋_5款任選

原價$2,480 ↘ 12/3-12/4 領券折後價$1,112

限時最低45折 點我搶

限時2天，下殺45折起！New Balance 373，號稱最不會踩雷的NB入門鞋。復古慢跑鞋的修長線條，加上麂皮、網布設計，外型乾淨、耐看。另外中底穿起來屬於柔軟有彈性，再搭配上橡膠大底，就算走一整天也不會累。價格親民、質感到位，CP值可以說是相當高。更棒的是剛好12/3-12/4，限時兩天，NB 373系列下殺45折，任選一款領券後都只要$1,112（原價2480），趁機全款拿下都不是問題。

點我購買🛒

限時下殺45折，只有兩天，通通只要$1,112，一次全部包色帶走！（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.限時最低37折！New Balance 480系列復古鞋_3款任選

原價$3,080 ↘ 12/3-12/4領券折後價$1,112

限時37折 點我搶

限時2天，下殺37折起，任選通通領券後只要$1,112。New Balance 480是近年超紅的復古籃球鞋代表，把80年代NB經典的元素重新整理，變成更好搭的街頭鞋款。穿起來很舒服柔軟，鞋身的穩定性、包覆感也很不錯，穿一整天也不太會累。喜歡復古運動＋街頭休閒風格的人，這雙New Balance 480一定要收。尤其是現在限時2天下殺37折起，任選一雙最低都只要1,112，滿額還有最高38%回饋，超值、超划算，當然要馬上穿回家。

點我購買🛒

限時2天下殺37折起，任選通通領券後都只要$1,112，好想全部帶走。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.現省1千多！New Balance 725系列復古鞋_3款任選(ML725CK/ML725P/ML725CG)(Y購/網路獨家)

原價$2,980 ↘ 12/3-12/4領券折後價$1,599

現省1千多 點我搶

馬上現省1千多，New Balance 725這兩年超受歡迎，主打那種復古慢跑鞋＋Y2K造型，穿上去韓系街拍感馬上湧現，無論是牛仔褲、運動褲還是長裙都能輕鬆搭。NB 725 的腳感算輕盈好走，透氣度比想像中高，難怪一直是NB鞋款裡最容易被搶光的熱門款之一。想入手的要快，12/3-12/4期間，限時2天，原價快三千，下殺一千多就能帶走，滿額還有折價＋最高38%回饋可以拿，包色全部拿下都賺到。

點我購買🛒

原價快三千，下殺一千多就能把NB 725帶走。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.限時2天！New Balance 327系列復古鞋莫蘭迪色系(WS327AL/WS327AN/WS327NKC)

原價$2,980 ↘ 12/3-12/4領券折後價$1,699

下殺57折 點我搶

說到New Balance，就沒有人不知道New Balance 327，堪稱近年最火的運動鞋之一。最吸睛的就是放大的N字側標，搭配略帶外擴的中底，和復古鋸齒大底，看起來俐落又有設計感，走在街上辨識度超高。尤其是喜歡簡約、溫柔系穿搭的人，一定會愛上New Balance 327的莫蘭迪色系。這系列把NB 327加上低飽和色調，整雙鞋瞬間質感滿分。想入手的要把握機會，12/3-12/4下殺57折起，原價快三千，居然一千多就能入手，想都不用想就知道超划算，難怪每個人都在搶。

點我購買🛒

說到New Balance，就沒有人不知道New Balance 327。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.限時2天！New Balance 204L系列復古鞋_4款任選(U204LSWA/SWB/SWC/SWD) IU/張員瑛/邵雨薇著用款

原價$3,680 ↘ 12/3-12/4領券折後價$2,699

現省快1千 點我穿回家

New Balance 204L系列自從IU、張員瑛、邵雨薇等明星的穿搭曝光後，再度掀起一波韓系復古風。配色自然、低調耐看，整體透出高級質感，最重要的是任何風格都能自然融入。穿起來不笨重外，腳感舒服又柔軟，被譽為最適合日常穿的明星同款。在12/3-12/4期間，下殺現省快1千，買額不只折價，還送最高38%回饋，完全就是最佳穿走明星同款的好時機啊。

點我購買🛒

現省快1千，趁限時好康把IU、張員瑛、邵雨薇等明星同款穿回家。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.限時31折！ New Balance 430系列慢跑鞋 (網路獨家款)

原價$3,680 ↘ 12/3-12/4領券折後價$1,112

限時31折 點我搶

限時2天下殺31折起！如果平常喜歡隨性風，但又不想太普通，New Balance 430很適合入手。因為NB 430的鞋型是偏復古慢跑感的，麂皮＋網布拼接看起來很有層次。所以不管是牛仔褲、運動褲還是短裙等，只要套上New Balance 430，整體看起來就會變得很時尚。如果想找一雙好搭、好穿、每天都能穿出風格的運動鞋，12/3-12/4這雙NB 430爆殺31折起，一省就省2千多，完全不用猶豫，領券折價後只要$1,112，閉眼入都不是問題。

點我購買🛒

限時2天下殺31折起，現省2千多。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.限時2天！New Balance 復古運動鞋_中性_白銀_MR530SG-D楦

原價$3,080 ↘ 12/3-12/4領券折後價$2,199

限時2天 點我撿便宜

真心推薦給熱愛復古感鞋款的人這雙，New Balance MR530。最近很多人都在追NB MR530，白銀色調低調又耐看，搭配任何褲型都很好看，不會搶整體造型，又能做到完美點綴。是一雙既有運動鞋的活力，又不失街頭休閒感的復古運動鞋。而且現在限時2天，下殺現砍快一千，原價三千多，現在只要兩千初就能穿回家，滿額還有折價，以及最高38%回饋可以拿，難怪人人都在伺機而動，等著這波好康手刀入。

點我購買🛒

New Balance MR530，超夯復古銀白色系。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.一省就省2千多！New Balance 1906系列復古鞋_3款任選(U1906RCA/U1906RCB/U1906RCC)

原價$4,680 ↘ 12/3-12/4領券折後價$2,399

現省2千多 點我搶便宜

下殺52折起，一省就省2千多！想要運動、日常都兼顧，選New Balance 1906絕對錯不了。把經典跑鞋輪廓，加入現代感細節，穿起來復古時尚又不老氣。鞋身重量不會太重、鞋墊柔軟有彈性，不管是運動還是日常逛街、通勤，通通只要一雙NB 1906就能起，一下就省2千多，滿額還有折價、回饋可以拿，完全就是入手的絕佳時機，錯過真的會痛心到哭出來。

點我購買🛒

New Balance 1906，限時2天爆殺52折起。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💳 中信uniopen聯名卡🔥Yahoo購物尊享最高12%＋2500 OPENPOINT點數