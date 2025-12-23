限時21天免費玩小人國！名字有這22字「恩、宇、承…」任一免門票，同行者也打折

想在2026年剛開年就省一筆，快拿出身分證看看名字！小人國主題樂園近日宣布，明年1月將推出全新優惠活動，只要姓名中「對中指定一個字」，本人就能免費入園！

小人國表示，這波「點點名，點到就免費」活動時間為2026年1月5日至1月25日，不分平日或假日，只要姓名中包含「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」共22個字中的任一字，現場出示身分證、健保卡或駕照等有效證件完成驗證，本人即可免費入園暢玩一整天。

（圖片來源：臉書 小人國主題樂園）

一人符合資格，同行親友也能一起省！活動期間，符合免費條件的遊客最多可攜帶2名同行者，每人門票只要490元，相較目前成人票價1050元，幾乎打了對折，無論是家庭出遊或朋友揪團都相當划算。小人國幽默提醒，這次活動「不看衣服、不看條件，只看名字」，但也不用為了優惠特地去改名，只要名字剛好命中，就能輕鬆享受好康。

除了入園優惠，小人國官方臉書也同步推出加碼活動，只要在活動期間完成指定的社群任務，就有機會抽中「2026年3月無限暢遊」資格，名額共5名，等於不只1月免費玩，還能一路玩到春天。想搶這波開春優惠的民眾，不妨先確認名字是否在22字名單中，再把行程筆記起來。

