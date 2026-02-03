限時3天開搶！NIKE鞋 $988起，結帳再打82折，必搶攻略大公開

Nike鞋$988起，限時只有3天，超級搶，而且結帳又再打82折，不用再浪費時間觀望了，趕快拿出手刀，不然想要的尺寸沒了或是整個錯過，心肝捶起來真的會痛。這次從厚底老爹鞋、復古跑鞋，到防水越野鞋，甚至是運動套裝、運動長褲等，通通都有。不管是想補一雙好搭的休閒鞋，還是想找一雙能走一整天的運動鞋，這次Nike必搶清單一定要跟上。

2/3~2/5 NIKE品牌日，最低$988開搶，結帳再打82折，指定銀行加碼領回饋。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💥2/3~2/5 NIKE品牌日 潮鞋最低$988開搶💥

★ NIKE品牌日 結帳再82折

廣告 廣告

★ 春節加碼 潮鞋$988起

★ 指定銀行最高回饋10%

★ 刷uniopen聯名卡消費單筆滿3000元贈200

潮鞋$988起 NIKE品牌日 手刀搶

👉點此進入

1. 下殺58折！Nike 休閒鞋 RYZ 365 II 女鞋 黑 白 厚底 簍空 拼接 百搭 CU4874-005

原價$3,280 ↘ 2/3~2/5快閃價$1,899

下殺58折 點我搶

下殺58折，原價3千多，殺到只要1千多。Nike RYZ 365 II 號稱日常穿搭救星，厚底設計拉高整體比例，但又不會有笨重感，最基礎的黑白配色怎麼搭都可以，就算穿最簡單的T恤牛仔褲，也能馬上變得很有型。這雙Nike鞋是很多女生愛不釋手，天天穿出門的Nike女鞋推薦款。趁限時3天下殺58折，結帳再打82折外，指定銀行還有回饋可以領，真的省到最高點。

點我購買🛒

下殺58折，原價3千多，殺到只要1千多。自動拉長整體比例的Nike鞋。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.下殺6折！Nike 防水越野鞋 Pegasus Trail 5 GTX 男鞋 黑 橘 機能 戶外 小飛馬 運動鞋 FQ0908-007

原價$5,400 ↘ 2/3~2/5快閃價$3,199

下殺6折 點我撿便宜

下殺6折，現省2千多！Nike越野鞋就是為不想被天氣限制行程的人而生。GORE-TEX防水材質，就算是下雨泥濘路，照樣健步如飛。黑橘配色很有戶外感，但又不會太硬派，日常穿也可以。Nike越野鞋不論登山、健行、露營，甚至通勤都能穿，完全就是實用度一百分的防水越野鞋。2/3~2/5連續三天，下殺到6折，一下就省2千多，而且結帳又再打82折，指定銀行還能加碼領回饋，當然要趁機把握機會穿走一雙。

點我購買🛒

下殺6折，現省2千多！Nike越野鞋完全就是為不想被天氣限制行程的人而生。 （圖片來源：Yahoo購物中心）

3.下殺79折！Nike RYZ 365女鞋 老爹鞋 休閒鞋 孫芸芸同款

原價$2,900 ↘ 2/3~2/5快閃價$2,288

下殺79折 點我搶

看到Nike RYZ 365，就知道為什麼它會被稱為網美鞋代表。厚底＋鏤空線條，整體看起來輕盈不笨重，還能拉長比例，配上裙子、寬褲都很好看，低調又時髦的路線，不用特別穿搭就很好看，拍起來每一張都超上相。如果想找一雙實穿度高，拍照又好看的Nike女鞋，剛好2/3~2/5限時三天，下殺79折，結帳再打82折，指定銀行還有回饋可以拿，完全就是絕佳入手時機。

點我購買🛒

實穿度超高、拍照又好看的Nike女鞋。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.下殺49折快搶！Nike 休閒鞋 Initiator 男鞋 復古慢跑鞋 Y2K 運動鞋

原價$2,700 ↘ 2/4~2/5快閃價$1,299

下殺49折 點我搶

下殺49折，比半價還要更低。Nike Initiator是那種一看就很有千禧年味道的Nike復古鞋，銀紅配色把Y2K風格拿捏得剛剛好，不浮誇卻超有存在感，不會有刻意裝潮的感覺，是一雙把潮流元素自然融入生活的Nike男鞋。腳感偏輕，怎麼穿都舒服，很適合想嘗試復古風但又不想太高調的人。 趁Nike品牌日限時3天超特惠，這雙Nike復古鞋殺到49折超誇張，結帳還再打82折，根本就是在邀請大家馬上穿回家。

點我購買🛒

比半價還要更低，這雙一看就是很有千禧年味道的Nike復古鞋。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.下殺48折！Nike 休閒鞋 TC 7900 女鞋 老爹鞋

原價$4,000 ↘ 1/28快閃價$1,888

下殺48折 點我搶便宜

原價4千，居然殺到只剩1千多，這波折扣太厲害了。Nike TC 7900超適合每天穿，它是那種一穿上就會發現，比例真的差很多的厚底Nike老爹鞋。黑灰配色低很耐看、耐髒，線條滿滿的柔和感。想要增高效果或特別拉長整體比例的話，這雙Nike厚底鞋你絕對會愛。更何況碰上限時三天下殺48折，結帳馬上再打82折，指定銀行還能加碼拿回饋，這種好康當然要相揪親朋好友一起啊。

點我購買🛒

原價4千，居然殺到只剩1千多，這波折扣太厲害了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.下殺7折！Nike 休閒鞋 M2K Tekno 小白鞋 女鞋 老爹鞋

原價$3,600 ↘ 1/1~2/28快閃價$2,488

下殺7折 點我搶

限時特惠只有3天！Nike M2K Tekno可以說是Nike老爹鞋的經典款之一。復古線條加上在純白裡點綴灰色，論質感與時尚度都滿分。鞋底厚實但支撐度好，久站、久走也不容易腳酸。這雙Nike小白鞋就是一雙怎麼搭都不會錯的菁英，更讚的是，現在居然下殺7折，結帳馬上再打82折，指定銀行還能領回饋，不用多說，立刻馬上直接穿走。

點我購買🛒

限時特惠只有3天！Nike M2K Tekno可以說是Nike老爹鞋的經典款之一。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.下殺57折！Nike 越野跑鞋 Pegasus Trail 5 GTX 男鞋 防水 襪套 小飛馬 戶外 山系 運動鞋

原價$5,400 ↘ 1/1~2/28快閃價$3,050

下殺57折 點我搶好康

下殺57折，現省快2千4，這雙Nike越野跑鞋CP值超高。隱隱約約散發氣場，Nike越野鞋不只好看，還什麼情境都能穿，襪套式設計包覆感很好，下雨天也不怕滲水，走山路、柏油路都穩到不行。外型偏簡約，很適合現在流行的山系穿搭，一雙就能搞定戶外＋城市生活。趁2/3~2/5趕快入手，Nike品牌日限時下殺57折，結帳再打82折外，指定銀行還能加碼領回饋，完全就是省上加省。

點我購買🛒

現省快2千4，這雙Nike越野跑鞋CP值超高。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.下殺66折！Nike運動長褲 NSW CLUB 長褲 棉褲 灰色

原價$1,980 ↘ 2/4~2/5快閃價$1,299

限時66折 點我帶回家

這件Nike長褲不只是配角，是會常常拿出來穿、捨不得洗的超舒服棉褲。褲子剪裁很修飾腿型，灰色又是萬能百搭色，加上材質柔軟，從秋冬穿到春天都沒問題，真的會忍不住想多買幾件輪流穿，再也離不開這件Nike長褲了。好消息是2/3~2/5連續三天下殺66折，結帳再打82折，甚至指定銀行還又加碼送回饋，划算到爆，這次是真的可以多買幾件穿了。

點我購買🛒