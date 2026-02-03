限時3天開搶！NIKE鞋 $988起，結帳再打82折，必搶攻略大公開
Nike鞋$988起，限時只有3天，超級搶，而且結帳又再打82折，不用再浪費時間觀望了，趕快拿出手刀，不然想要的尺寸沒了或是整個錯過，心肝捶起來真的會痛。這次從厚底老爹鞋、復古跑鞋，到防水越野鞋，甚至是運動套裝、運動長褲等，通通都有。不管是想補一雙好搭的休閒鞋，還是想找一雙能走一整天的運動鞋，這次Nike必搶清單一定要跟上。
💥2/3~2/5 NIKE品牌日 潮鞋最低$988開搶💥
★ NIKE品牌日 結帳再82折
★ 春節加碼 潮鞋$988起
★ 指定銀行最高回饋10%
★ 刷uniopen聯名卡消費單筆滿3000元贈200
潮鞋$988起 NIKE品牌日 手刀搶
1. 下殺58折！Nike 休閒鞋 RYZ 365 II 女鞋 黑 白 厚底 簍空 拼接 百搭 CU4874-005
原價$3,280 ↘ 2/3~2/5快閃價$1,899
下殺58折 點我搶
下殺58折，原價3千多，殺到只要1千多。Nike RYZ 365 II 號稱日常穿搭救星，厚底設計拉高整體比例，但又不會有笨重感，最基礎的黑白配色怎麼搭都可以，就算穿最簡單的T恤牛仔褲，也能馬上變得很有型。這雙Nike鞋是很多女生愛不釋手，天天穿出門的Nike女鞋推薦款。趁限時3天下殺58折，結帳再打82折外，指定銀行還有回饋可以領，真的省到最高點。
2.下殺6折！Nike 防水越野鞋 Pegasus Trail 5 GTX 男鞋 黑 橘 機能 戶外 小飛馬 運動鞋 FQ0908-007
原價$5,400 ↘ 2/3~2/5快閃價$3,199
下殺6折 點我撿便宜
下殺6折，現省2千多！Nike越野鞋就是為不想被天氣限制行程的人而生。GORE-TEX防水材質，就算是下雨泥濘路，照樣健步如飛。黑橘配色很有戶外感，但又不會太硬派，日常穿也可以。Nike越野鞋不論登山、健行、露營，甚至通勤都能穿，完全就是實用度一百分的防水越野鞋。2/3~2/5連續三天，下殺到6折，一下就省2千多，而且結帳又再打82折，指定銀行還能加碼領回饋，當然要趁機把握機會穿走一雙。
3.下殺79折！Nike RYZ 365女鞋 老爹鞋 休閒鞋 孫芸芸同款
原價$2,900 ↘ 2/3~2/5快閃價$2,288
下殺79折 點我搶
看到Nike RYZ 365，就知道為什麼它會被稱為網美鞋代表。厚底＋鏤空線條，整體看起來輕盈不笨重，還能拉長比例，配上裙子、寬褲都很好看，低調又時髦的路線，不用特別穿搭就很好看，拍起來每一張都超上相。如果想找一雙實穿度高，拍照又好看的Nike女鞋，剛好2/3~2/5限時三天，下殺79折，結帳再打82折，指定銀行還有回饋可以拿，完全就是絕佳入手時機。
4.下殺49折快搶！Nike 休閒鞋 Initiator 男鞋 復古慢跑鞋 Y2K 運動鞋
原價$2,700↘ 2/4~2/5快閃價$1,299
下殺49折 點我搶
下殺49折，比半價還要更低。Nike Initiator是那種一看就很有千禧年味道的Nike復古鞋，銀紅配色把Y2K風格拿捏得剛剛好，不浮誇卻超有存在感，不會有刻意裝潮的感覺，是一雙把潮流元素自然融入生活的Nike男鞋。腳感偏輕，怎麼穿都舒服，很適合想嘗試復古風但又不想太高調的人。 趁Nike品牌日限時3天超特惠，這雙Nike復古鞋殺到49折超誇張，結帳還再打82折，根本就是在邀請大家馬上穿回家。
5.下殺48折！Nike 休閒鞋 TC 7900 女鞋 老爹鞋
原價$4,000 ↘ 1/28快閃價$1,888
下殺48折 點我搶便宜
原價4千，居然殺到只剩1千多，這波折扣太厲害了。Nike TC 7900超適合每天穿，它是那種一穿上就會發現，比例真的差很多的厚底Nike老爹鞋。黑灰配色低很耐看、耐髒，線條滿滿的柔和感。想要增高效果或特別拉長整體比例的話，這雙Nike厚底鞋你絕對會愛。更何況碰上限時三天下殺48折，結帳馬上再打82折，指定銀行還能加碼拿回饋，這種好康當然要相揪親朋好友一起啊。
6.下殺7折！Nike 休閒鞋 M2K Tekno 小白鞋 女鞋 老爹鞋
原價$3,600 ↘ 1/1~2/28快閃價$2,488
下殺7折 點我搶
限時特惠只有3天！Nike M2K Tekno可以說是Nike老爹鞋的經典款之一。復古線條加上在純白裡點綴灰色，論質感與時尚度都滿分。鞋底厚實但支撐度好，久站、久走也不容易腳酸。這雙Nike小白鞋就是一雙怎麼搭都不會錯的菁英，更讚的是，現在居然下殺7折，結帳馬上再打82折，指定銀行還能領回饋，不用多說，立刻馬上直接穿走。
7.下殺57折！Nike 越野跑鞋 Pegasus Trail 5 GTX 男鞋 防水 襪套 小飛馬 戶外 山系 運動鞋
原價$5,400 ↘ 1/1~2/28快閃價$3,050
下殺57折 點我搶好康
下殺57折，現省快2千4，這雙Nike越野跑鞋CP值超高。隱隱約約散發氣場，Nike越野鞋不只好看，還什麼情境都能穿，襪套式設計包覆感很好，下雨天也不怕滲水，走山路、柏油路都穩到不行。外型偏簡約，很適合現在流行的山系穿搭，一雙就能搞定戶外＋城市生活。趁2/3~2/5趕快入手，Nike品牌日限時下殺57折，結帳再打82折外，指定銀行還能加碼領回饋，完全就是省上加省。
8.下殺66折！Nike運動長褲 NSW CLUB 長褲 棉褲 灰色
原價$1,980 ↘ 2/4~2/5快閃價$1,299
限時66折 點我帶回家
這件Nike長褲不只是配角，是會常常拿出來穿、捨不得洗的超舒服棉褲。褲子剪裁很修飾腿型，灰色又是萬能百搭色，加上材質柔軟，從秋冬穿到春天都沒問題，真的會忍不住想多買幾件輪流穿，再也離不開這件Nike長褲了。好消息是2/3~2/5連續三天下殺66折，結帳再打82折，甚至指定銀行還又加碼送回饋，划算到爆，這次是真的可以多買幾件穿了。
其他人也在看
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
2月優惠：過年走春出遊5折起、國外行程買1送1｜「小米旗艦掃拖機」現省破萬元｜專櫃美妝下殺65折up｜揪愛Mei推好物
2026馬年即將到來，不想讓荷包一開工就先破洞，就靠這篇2月優惠懶人包，小編整理了最殺、最生火的好物清單，優惠內容應有盡有，像是國內外人氣旅遊景點／門票買1送1、最低5折起；Dyson吸塵器、小米掃拖機下殺58折起；黃金、水晶首飾也有官網限定的獨家優惠。
幸運兒沒出現！威力彩連28槓龜 週四頭獎上看9.7億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導頭獎獎金上看8.7億元的台彩威力彩第1150000010期今（29）晚稍早開獎。不過頭獎派彩結果再度槓龜，已經連續28槓，下期威力彩...
快訊／威力彩頭獎飆8.7億 2／2開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
馬年刮刮樂中獎率多少？怎麼買？代碼藏玄機？過年刮刮樂試手氣必看攻略
想知道馬年刮刮樂有哪些、該怎麼買、中獎率有多少嗎？Yahoo新聞編輯室統整五款馬年刮刮樂最大頭獎、頭獎數量、中獎率、賺錢率、獎項亮點等，帶大家搶先預習今年刮刮樂這一課！
威力彩頭獎狂飆8.7億！「4生肖」財運噴發
生活中心／李筱舲報導威力彩上週四頭獎再度落空，目前已連續27期無人抱走大獎。而今（2）日晚間將迎來新的一期開獎，預估頭獎獎金上看 8.7 億元，若一注獨得，將刷新第五屆公益彩券以來單注頭獎第三高紀錄。對此，命理專家特別點名「四大生肖」財運全面噴發，極具一夜翻身的奪金潛力。
到底誰中今彩539頭獎？王瑞德再洩「非國民黨議員」：大家都聽到了
媒體人王瑞德30日在社群平台上表示，某一位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來那位議員中了今彩539的頭獎獲得800萬的獎金、實領640萬。貼文一出引發熱議，紛紛猜測到底是哪一位議員那麼幸運？隨著被點名的議員紛紛跳出來否認，王瑞德再縮小範圍透露「非國民黨議員」。
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
日青森暴風雪…探針卡、碳化矽恐斷鏈 相關台系鏈轉單來了
日本青森縣正遭逢40年來最嚴重暴風雪侵襲，衝擊探針卡、碳化矽這兩大半導體關鍵耗材／元件供應，尤其AI需求大好，導致探針卡...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
最新民調超驚人！這黨反感度創8個月新高
[NOWnews今日新聞]《美麗島電子報》今（2）日公布2026年1月國政民調，在政黨好感度方面，43.9%對民進黨有好感、45.0%對民進黨反感；34.4%對國民黨有好感、49.9%對國民黨反感；3...
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說
Makiyo並未正面說明缺席原因，僅由經紀人表示：「有拍影片想念大S姐姐喔，感恩。」並表示未來會找時間前往金寶山追思大S。據悉，此次由丈夫具俊曄親自設計的雕像，亦特別製作骨灰項鍊作為紀念，但Makiyo未列在獲贈者名單內。除具俊曄自留一條外，其餘項鍊由家屬分贈給7位摯友...
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心