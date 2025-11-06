限時3折起！LV、LOEWE、CELINE、FENDI 快閃價太心動，雙11完整優惠攻略偷偷告訴你
LVMH集團品牌日下殺3折起，限時超特惠入手精品包，甚至一省就省快4萬，這波優惠真的太強了。包含話題不斷的LV經典老花、CELINE凱旋門包、LOEWE Puzzle與Pebble系列、FENDI Baguette等熱門款式。這些包不只是在時尚圈有地位，更是許多名人私服愛用的真實入坑包。從可甜可鹽的迷你包，到實用度滿分的托特包與長夾，每一款都能展現不同的風格魅力。
不管妳是第一次入手精品，還是想幫收藏再添一咖，一定要趁雙11這一波，下殺3折起＋結帳82折＋單日滿1.2萬加碼送5%，最高送3000等超多活動的時候入手，一省再省，省超多，這次不買絕對會後悔，趁折扣還在趕快帶走，否則錯過真的會搥心肝。
💥LVMH集團品牌日限時3折起 超強特惠攻略💥
★ 史無前例結帳82折
★ 單日滿1.2萬加碼送5%，最高送3000
★ uniopen 聯名卡 最高享12%
★ 指定銀行最高16%，最高送6,580刷卡金
1.市場最低價！LV emilie長夾/ VICTORINE短夾/圍巾
原價$20,200~25,800 ↘ 11/6-11/8快閃價$19,999
市場最低價快搶！說到精品入門首選，LV 的皮夾系列絕對是永不出錯的選擇。LV Emilie 長夾以經典 Monogram老花搭配精緻釦飾，設計俐落又不失女人味；而LV Victorine 短夾則是小包愛好者的救星，三摺設計兼具收納與輕巧；再加上一條LV 經典圍巾，輕輕一搭就能瞬間提升整體造型層次，現在正好碰上限時特價，1萬多就能入手LV，史無前例結帳下殺82折，還有回饋可以拿，這波好機會怎麼可能放過。
2.熱銷話題！Louis Vuitton NEVERFULL MM托特包
原價$68,000 ↘ 11/6-11/8快閃價$64,499
說到最值得入手的LV經典包款，Neverfull MM 托特包絕對是經典中的經典。標誌性 Monogram老花搭配寬敞包型，日常、上班、出國都超方便，容量大到連筆電都能輕鬆放進去。最貼心的是內附子母包，隨時可以拆開當手拿包，等於買一個包送一個包，超划算。剛好現在是LVMH品牌日，更划算的秘訣告訴你，11/6-11/8限時下殺外，還有結帳82折，外加滿額拿回饋%，超值價就能入手一款可以背好多年的夢幻逸品，精打細算又懂時尚的人，真的不能錯過這一波！
3.市場最低價！LV Sarah長夾/萬用包 多款均一價
原價$29,800~32,800 ↘ 11/6快閃價$24,436
只有一天！多款任選均一價。實用與質感兼具的LV Sarah長夾/萬用包系列，一直是許多人的首選。每一款LV長夾/萬用包的收納空間都超豐富、分層很清楚、實用度滿分。外型上的經典老花，搭配俐落線條，輕輕拿在手上，瞬間提升高雅氣質。這次LV難得在11/6限時一天，超多款任選通通均一價，用更親民的價格入手夢寐以求的小香品味，不論送禮或自用都完美。再加上現在還有超難得的結帳82折活動＋滿額送回饋%，算下來省得有夠多，錯過一定會懊悔。
4.市場最低價，限時68折！CELINE 賽琳 TEEN Triomphe 18.5CM 黃銅凱旋門小牛皮肩背包-多色可選
專櫃$12.5萬 ↘ 11/6-11/12快閃價$85,111
獨家限時68折！現省快4萬，這次真的太誇張。CELINE TEEN Triomphe 凱旋門肩背包一直是時尚界的心頭好。辨識度極高的凱旋門金屬扣，經典中的經典，讓人無法忽視它的存在感，整體乾淨俐落，屬於那種越看越耐看的CELINE包，無論通勤或約會都能撐出高級感。最重要的是，正好碰上超狂特惠，抓緊11/6-11/12期間，就能現省快4萬，還有結帳再打82折，以及滿額拿回饋%，省上加省，這個優惠力度未免也太誇張，不把握機會就虧大了。
5.市場最低價，限時6折起！LOEWE 羅威 Puzzle Fold 大型 可折疊切線牛皮拼圖包 托特包-多色可選
專櫃售價$79,000-83,000 ↘ 11/6-11/12快閃價$49,111
限時6折起！現省最多快3.4萬，LOEWE托特包任選通通均一價，超值到不可思議。LOEWE Puzzle Fold 托特包它把設計跟工藝做到極致，牛皮柔軟卻結實，用久了還會有獨一無二的光澤和手感，這種細膩與獨特不是隨便一個包都有的。LOEWE包無論搭什麼衣服，都能讓整體穿搭瞬間升級，是一顆越用越有品味的收藏。現在特價6折起，最多一省就省3.4萬，還有結帳82折，滿額再拿回饋%，趁著限時超狂優惠，當然要把握機會趕快帶回家。
6.市場最低價！LOEWE 羅威 Pebble 迷你型 卵石金小牛皮單肩背水桶包-3款可選
專櫃價$77,000↘ 11/6-11/12快閃價$59,111
現省$17,889！把握機會就能買到市場最低價。這款LOEWE Pebble 迷你水桶包雖然小巧卻不隨便，細節和質感完全不馬虎。選用頂級小牛皮，手感柔軟又有韌性，越背越有味道。LOEWE Pebble，不只是包，更像是一種生活態度，對重視質感的人來說，LOEWE 水桶包絕對是一件值得珍藏的精品收藏。更何況剛好11/6-11/12期間快閃特惠，一下就省快一萬八，還有史無前例的結帳82折＋滿額再拿回饋，能用超低價入手LOEWE，怎麼可能放過這個好機會。
7.市場最低價！CELINE BONNIE 黃銅凱旋門後背包-2款可選
專櫃價$89,000 ↘ 11/6-11/12快閃價$69,911
現省1.4萬起，市場最低價限時入手。CELINE BONNIE 凱旋門後背包有一種不經意的高級感。它不需要大Logo，也不靠誇張設計，卻能讓人一眼就感受到：這是CELINE。柔軟的小牛皮，配上超高辨識度的黃銅凱旋門扣，背上它的瞬間，會有那種今天狀態很好的感覺，氣質悄悄地被襯托出來，CELINE包的迷人之處就在這裡。現在剛好是LVMH品牌日，這顆CELINE BONNIE下殺$69,911（原價89000），趁11/6-11/12入手，現省1.4萬，結帳再打82折，還有滿額回饋%可以拿，省上加省。錯過這波真的會搥心肝。
8.市場最低價！FENDI 芬迪 Baguette 專櫃$55,200 翻蓋鍊帶兩用包-多款可選
專櫃價$55200｜現省$2.5萬↘ 11/6-11/12快閃價$29,999
現省2.5萬！想入手市場最低價，手速要快。FENDI最標誌性的包就是它，Baguette。從《慾望城市》紅到現在，FENDI Baguette早已不只是包，而是一種時尚象徵。那種介於優雅與幹練之間的氣場，是許多女人一背就愛上的原因。它的高級感不是張揚的，而是那種低調又自信的美。每個女人都該擁有一個Baguette包，趁現在11/6-11/12，原價5萬多，現在2萬多就能入手，結帳再打82折，除此之外滿額還有回饋可以拿，小編好康道相報，趕快把握機會，搶到就是賺到。
