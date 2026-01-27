限時4天！iPad與MacBook現折10% 遊戲主機加購螢幕現省千元
搶攻農曆春節前的購物熱潮，國內 3C 通路龍頭燦坤於 1 月 29 日至 2 月 1 日限時四天，祭出年度最強「Apple Day」促銷活動，包含 iPhone 17 系列與 Mac 指定機種均有顯著折扣。與此同時，響應 2026 台北國際電玩展（TGS）在南港展覽館 1 館盛大登場，業者同步推出電競專屬優惠，從遊戲主機到電競周邊皆提供會員優惠價，滿足消費者在年前設備升級的需求。
本次「Apple Day」以「神馬都有折，神馬都想要」為活動主題，象徵消費者在新的一年追求科技便利與生活品質，不需在預算與體驗間取捨。活動內容涵蓋 Apple 全系列指定品，其中 MacBook Air 13 吋與 iPad Pro M5 等指定款 Mac 與 iPad 享現折 10% 優惠；若符合教育價資格，購買 MacBook Air 或 iPad Pro 最高可再加碼折抵新台幣 3,500 元。
針對手機與穿戴裝置，熱門的 iPhone 17 與 iPhone 17 Pro 系列現折 7%，Apple Watch SE3 及 S11 則提供 8% 折扣。此外，AirPods Pro 3 原價新台幣 7,490 元，活動期間限時特惠價僅需 6,590 元，降幅約 12%，現省新台幣 900 元。燦坤表示，此活動已邁入第 12 年，旨在回饋長期支持 Apple 生態系的會員，並在農曆年前以實惠價格回饋果粉。
燦坤 3C 家電目前全台擁有 104 家 Apple Shop，提供包含購機交機、資料備份及授權維修等一站式服務。針對換機族群，業者提供舊換新最高回饋 15% 的折抵優惠；若搭配使用台新燦坤聯名卡，單筆刷卡滿額最高可享 6% 回饋。業者強調，現場提供原廠認證專員諮詢，幫助用戶深入了解產品效能，是目前國內購買 Apple 商品最完整且專業的通路。
除了蘋果系列，針對電競玩家的優惠亦同步開打。即日起至 2 月 1 日，購買任一款 PS5 遊戲主機搭配螢幕或電視，可獨家再折新台幣 1,000 元；購買主機加購 PS 或 Switch 任兩片遊戲片則享 95 折。羅技（Logitech）G923 模擬賽車方向盤則推出買就送變速器與露營椅的超值組合，滿足玩家對硬體後援的需求。
電競周邊部分，微星（MSI）與玩家共和國（ROG）等品牌也推出加購與抽獎活動。購買指定 NB 或 PC 即可用新台幣 1,490 元加購 XBOX 無線控制器。針對鍵盤、滑鼠等周邊，消費滿額更有機會抽中市價逾新台幣 6,000 元的無線耳機等好禮。燦坤指出，希望透過多元優惠，協助消費者在年節期間一次備齊科技與娛樂裝備，體驗極致的影音遊戲生活。
