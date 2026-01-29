限時5折！Google AI Plus訂閱登台 Google One用戶免加錢升級Gemini 3 Pro

Google在台灣及全球三十五個國家與地區推出全新的訂閱服務「Google AI Plus」，透過更實惠的價格方案，普及Google旗下最先進的AI模型與應用工具，讓一般用戶也能在日常生活中利用AI輔助來提升工作效率並激發更多創意表現。

Gemini 3 Pro核心模型與進階生成技術

訂閱 Google AI Plus的用戶將能解鎖Gemini應用程式中的多項進階功能，其中最關鍵的是獲得Gemini 3 Pro模型的使用權限；該模型專為處理複雜指令而設計，具備優異的編寫程式能力與邏輯推理運算。

在研究分析方面，用戶可運用基於此模型的「Deep Research」功能，針對特定主題生成深入且詳細的分析報告，而在多媒體創作領域，該方案整合了「Nano Banana Pro」技術用於圖像生成，以及「Veo 3.1 Fast」模型，讓使用者僅需輸入文字即可快速轉換成高品質的8秒短片，大幅簡化了影音內容的產製流程。

生產力工具整合與專屬創作點數

為了將AI無縫融入日常工作流程，Google AI Plus直接在Gmail與Google文件中內建了Gemini助理，協助用戶撰寫電子郵件內容或整理文案草稿。

針對筆記與資訊整理需求，NotebookLM也同步獲得升級，提供更高額度的語音摘要與筆記本上限，並解鎖自訂樣式、色調及更多進階分析功能。

除此之外，訂閱者每月還可獲得200點AI點數，這些點數專門用於影片製作軟體Flow與Whisk，讓創作者能運用AI資源產出更具質感的影音作品。

訂閱價格與上市限時優惠

在台灣，Google AI Plus的訂閱價格為每月新台幣260元；為了慶祝正式上市，新訂閱用戶現在更可享有前兩個月5折、每月新台幣130元的限量優惠。

這個方案還包含200GB的雲端儲存空間，供Google相簿、雲端硬碟與Gmail共享，你還可以與最多五位家庭成員共同享有所有會員福利。

目前台灣已訂閱Google One Premium 2TB方案的用戶，也將在未來幾天內自動獲得Google AI Plus的所有相關權益。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）