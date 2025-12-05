限時7天必逛！Rockfish Weatherwear快閃登台，爆紅瑪莉珍運動鞋全上架、還有韓妞最愛聯名款一次買齊

（圖／品牌提供）

韓系小姊姊們尖叫吧！席捲韓國街頭、帶出英倫潮流風格的Rockfish Weatherwear，攜手首爾必逛聖地「現代百貨」，把最強陣容搬到台北！12/5–12/11於A11限時快閃，一開幕就讓時髦女孩準備衝第一波，不只新品全台獨賣，連韓國討論度破表的聯名系列都在這裡一次解鎖，重點只有一周、錯過真的會捶心肝。

全台獨家！冬季配件＋SUSAN FANG聯名一次全收，快閃店真的很好買

Rockfish Weatherwear 首度把2025秋冬配件系列搬來台灣：毛帽、針織手套、圍巾…全部都是柔軟又超療癒的高質感材質，加上可愛的刺繡細節，完全就是冬季穿搭「提升質感的最後一筆」。而且只有A11快閃店獨家首發，想要穿出氛圍感冬季穿搭，來這裡一次打包最輕鬆。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）



而最讓人尖叫的是Rockfish Weatherwear x SUSAN FANG聯名系列夢幻登場！SUSAN FANG空靈浪漫的設計＋Rockfish 的實穿機能，一拍即合。毛毛靴、毛帽、圍巾、手套到小包全系列都美到不像話。

（圖／品牌提供）





韓國人氣女團 ILLIT也為此系列拍攝形象照，甜感十足的畫面讓粉絲完全無法抵抗。

（圖／品牌提供）

風靡韓國街頭的瑪莉珍運動鞋也來了！通勤、旅遊一雙搞定

Rockfish Weatherwear 最經典的不僅包含雨鞋，還有一系列以瑪莉珍鞋款作為輪廓延伸的瑪莉珍運動鞋，快閃店也同步帶來風靡IG、好穿好走的瑪莉珍運動鞋！

（圖／品牌提供）





英倫復古線條＋機能運動底，久站不累、旅遊不卡、通勤超穩，加上配色、材質超多，根本超強穿搭萬用王～無論你是甜系、酷帥系還是極簡系，只要套上一雙Rockfish，立刻把日常穿搭升級成時髦高級感！

（圖／品牌提供）





12/5（五）-12/11（四）快閃店期間限定優惠活動資訊一次整理

1.指定鞋款限時快閃56折起

2. 快閃店全館任選兩件商品85折

3消費滿 NT$2,500 並於快閃店拍照打卡，即可獲得品牌訂製棒棒糖及限量貼紙，數量有限，送完為止！->(此項活動時間為：平日17:00 - 21:00 / 假日14:00-18:00)

4.消費滿 NT$4,000 即可獲得品牌訂製限量毛毯，數量有限，送完為止！

5.消費滿 NT$5,000 即可幸運刮刮樂抽獎，100%中獎率！有機會免費獲得任選鞋款及冬季配件！

【Rockfish Weatherwear 信義新天地A11快閃店】

店舖地址：台北市信義區松壽路11號1樓 （靠松壽路出入口）

快閃店期間：12/5（五）-12/11（四）

營業時間: 週日至週四 11:00~21:30/ 週五至週六 11:00~22:00

原始連結

看更多 CTWANT 文章

周杰倫深V大露精實胸肌、無預警丟喜訊，粉絲陷瘋狂！陳庭妮美背線條超仙、秒殺手機容量

可愛警報響！超人氣袋鼠QUOKKA旅行箱＋小物、治癒力滿點…太妍、Karina愛用粉色行李箱，少女心爆棚

TWICE Mina一套牛仔迷你洋裝美炸全網、大秀性感鎖骨，連1公里表參道燈海都變背景！