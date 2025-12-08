限時9天！三商巧福牛肉麵只要109元 身分證有「4碼」免費吃一碗

生活中心／賴俊佑報導

三商巧福牛肉麵、排骨飯限時9天只要109元。(圖／三商巧福提供）

小資族注意！三商巧福牛肉麵、排骨飯限時9天只要109元，身分證有連續數字「3375」還能免費吃一碗牛肉麵：另外，粥大福攜手新東陽推出「懷舊肉鬆麵包粥」、「台味家常四寶粥」2款台式鹹粥，將台灣人熟悉的肉鬆、皮蛋、鹹蛋、粉肝通通加進粥裡。

三商巧福牛肉麵、排骨飯限時9天只要109元

三商巧福週年慶12月9日至12月17日登場，經典招牌「原汁牛肉麵」與「紅燒排骨飯」通通特價109元。

12月9日活動首日推出一日限定驚喜，身分證字號若含連續數字「3375」，當日至門市消費出示證件即可免費贈送原汁牛肉麵1碗；活動期間以悠遊付結帳，筆筆回饋3%，最高回饋18%。

廣告 廣告

粥大福全新推出「懷舊肉鬆麵包粥」。(圖／粥大福提供)

肉鬆麵包變成粥！重現最經典台式鹹粥

粥大福與新東陽首度合作，推出2款以台灣味為靈感的粥品；「懷舊肉鬆麵包粥」靈感源自許多人成長過程中必吃的肉鬆麵包，以香醇牛奶粥作為基底，加入新東陽肉鬆、酥脆麵包丁，再搭配玉米粒與馬鈴薯丁，口感綿滑、鹹甜交織，讓人彷彿回到小時候的點心時光。

粥大福全新推出「台味家常四寶粥」。(圖／粥大福提供）

「台味家常四寶粥」以粥大福的靈魂雞湯粥底搭配台灣人最熟悉的4種家常食材皮蛋、鹹蛋、粉肝與新東陽肉鬆，重現最經典的台式鹹粥，每一口都像回到家中餐桌。

兩款聯名粥品12月8日起全台門市開賣，兩款聯名粥品皆附上新東陽「肉鬆獨享包」，讓消費者可依喜好自由添加，打造最適合自己的鹹度與香氣。

更多三立新聞網報導

家樂福再傳熄燈！12／20結束營業 在地人錯愕：整區沒落

全聯福利熊不唱歌了？「洗腦神曲」換這首 平安夜有多位大咖助陣

獨家／草莓蝦球沒草莓？苗栗餐廳罵客「你又沒問」收500 被炎上才求饒

麥當勞「巧克力三角派」台灣開賣時間曝 再加碼大薯、雞塊買1送1

