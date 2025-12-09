限時9天！三商巧福牛肉麵特價109元 身分證中4碼免費吃
全台最大牛肉麵連鎖店三商巧福周年慶再度登場！今（9）日起一路到12月17日，兩大人氣餐點下殺優惠，原汁牛肉麵、紅燒排骨飯皆特價109元，最多現省66元。
三商巧福2025週年慶開跑，活動期間12月9日至12月17日，單點原汁牛肉麵原價175元，特價109元，現省66元；紅燒排骨飯原價140元，特價109元，現省31元。此外，活動首日還推出限時身分證活動，只要身分證字號中出現連續「3375」四個數字，至門市消費就免費招待「原汁牛肉麵」一碗。
本次周年慶也結合悠遊付推出回饋方案，活動期間使用悠遊付結帳，每筆可享3%回饋（上限50元）。單筆扣款滿500元，還能額外獲得面額15元與75元，共90元的現金回饋券，每月限量5500份，送完為止。
除了三商巧福，「台灣吉豚屋かつや」12月與遊戲Shadowverse: Worlds Beyond展開聯名活動，即日起至12月31日止推出「聯名限定套餐」，包括「Sha丼verse：Worlds Beyond」以及「超進化飛天炸豬排定食」，凡購買聯名餐點即隨機贈送限量聯名虛寶卡或限量角色紙立牌，拍照打卡#歐絲前輩免費請你喝一杯，再加碼贈送限量角色透卡（共兩款隨機贈送）。
